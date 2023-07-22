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Antalya'da yangın faciası! Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Ekleme: 22.07.2023 - 11:10 Güncelleme: 22.07.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da yangın faciası! Ölü ve yaralılar varAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Tarihi Kaleiçi'ndeki Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki iki katlı butik otelde dumanın yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist yaşamını yitirdi, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da yangın faciası! Ölü ve yaralılar var

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