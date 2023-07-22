Anlaşmalar imzalandı! Yeni çip üssü kurulacak! Bakan Kacır detayları anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. 'Bizim insanımız yeniliğe çok açık. Kamunun paylaştığı planlara inanıyor' diyen Bakan Kacır, Türkiye'nin çip üretimi, otomotiv sektöründe çip ihtiyacı ve Togg hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Bakan Kacır açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:'Bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla Togg seyahat ediyor. Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla Togg yollarda olacak. Togg bir otomobilden fazlası. Şarj istasyonları yaygınlaşmadan elektrikli araçların yaygınlaşması mümkün değil. Yeni bir piyasa kuruluyor. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık. 81 ilde şarj istasyonları 1780'i aştı. Bu sayı daha da artacak.Togg'u kıymetli kılan unsur milli marka olması. Kritik teknolojilerde tam bağımsız olmalıyız. Elektrikli araçlar yaygınlaşacak. Sürücüsüz otomobillerden bahsediyor olacağız. Türkiye elektrikli araçların öncüsü olmalı. Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm yaşıyor. Elektrikli otomobiller yeni bir fırsat penceresi.C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1 buçuk 2 yılda bir yeni modeller piyasada olacak. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var. Togg'a parça üreten... Otomobil fabrikasının yanında batarya fabrikası kuracağız.Şarj istasyonlarıyla ilgili 2030 hedefimiz var, 250 binlere gelmesi lazım. Çok dikkatli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz.Biz Paris Anlaşması'nı imzaladık. Elektrikli araçlar çok önemli. Milli elektrikli treni de kendi imkanlarımızı üretiyoruz. Elektrikli gemi üretiminde de Türkiye'nin fırsatları var. Şu anda dünyada en ucuz dönüşümü bulabileceğiniz alan yeşil teknoloji. Küresel ısınmanın etkilerini görüyoruz. Küresel olarak bununla ortak hareket edilmeye çalışılıyor. Biz bu alanda ev ödevimizi iyi yaparsak finansman kaynağı olur. Yeşil dönüşüm artık çok öncelikli.Kritik teknolojilerde tam bağımsız olmalıyız. Bu sektörel dönüşümü kendi imkanlarımızla gerçekleştirmemiz lazım. C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1 buçuk 2 yılda bir yeni modeller piyasada olacak. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var. Ayrıca TOGG'un batarya fabrikası kurulacak. Şarj istasyonlarıyla ilgili 2030 hedefimiz var, 250 binlere gelmesi lazım. Çok dikkatli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz.Biz Paris Anlaşması'nı imzaladık. Elektrikli araçlar çok önemli. Milli elektrikli treni de kendi imkanlarımızı üretiyoruz. Elektrikli gemi üretiminde de Türkiye'nin fırsatları var. Şu anda dünyada en ucuz dönüşümü bulabileceğiniz alan yeşil teknoloji. Küresel ısınmanın etkilerini görüyoruz. Küresel olarak bununla ortak hareket edilmeye çalışılıyor. Biz bu alanda ev ödevimizi iyi yaparsak finansman kaynağı olur. Yeşil dönüşüm artık çok öncelikli.Küresel yatırımda ev sahibi ülkeyiz. Otomotiv üretiminde yeni müjdeler vereceğiz. Volkswagen'in kararı siyasiydi. Kapımız açık ama başka şirketlerle de görüşüyoruz. Başka markalarla masadayız. Avrupa markaları da var Uzak Asya markaları da var. Togg'un başarısı çok dikkat çekti.Biz kuracağımız batarya fabrikasında hücre üretimi de yapacağız. Biz bu batarya fabrikasını teşvik ettik. Türkiye bu sektörün ilgi odağı. Türkiye'de insan kaynağı çok mahir, bizim insanımızın verimliliği çok yüksek. Kültürel bir yaklaşımımız da; inandığımız işe sahip çıkarız. Üretimde paradigma salgınla değişti. Türkiye üretim yaparak kalkınmayı seçti.Bu pandemide herkesin ilgi odağı haline gelmeye başladı. Otomotiv sektöründe çip ihtiyacının sağlanamıyor olması... Bir otomobilde binden fazla çip var bugün. Küresel pazar çok hızlı büyüyor. Bu gösterilen çip Türkiye'nin üretimidir. Bu çipin kg değeri 388 bin dolar. Çok değerli.Uluslararası anlaşmaya imza attık. Katar'la yeni bir çip üssü kuracağız. Bu önemli bir adım. Türkiye'ye yeni biz kazanım getirecek. Çip endüstrisinde milyar dolar seviyesinde bir yatırıma ihtiyacımız var. Bunun için de çok önemli görüşmeler yapıyoruz. Dünyada bir rekabet var. Çip yatırımını rekabetçi kılmalıyız. Cumhurbaşkanımız bizzat bu konuyu takip ediyor. Tasarım kabiliyetini de geliştirmeliyiz.Türkiye'de Teknoparkların sayısı 90'ı aştı. Türkiye'de teknoparkları biz yaygınlaştırdık. Teknoparklara daha fazla yatırım yapacağız.Tekonofestlerde teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. 1 milyon genç yarıştı. Bu muazzam bir büyüme. Türkiye kendi tekonoloji geliştirme modelini inşa etti. Selçuk Bey Türk gençliğine rol model. Onun işin başında olması Teknofestlere olan ilgiyi artırdı.Kamu milli markalarını himayeye devam edecek. Değer katanın yanında olacağız. 5G'ye geçmeliyiz, Teknolojisini de geliştirmeliyiz.Güneş enerjisi fırsat penceresi. Pazar çok hızlı büyüyor. Türkiye'de kurulu gücün büyüyeceğini öngörüyoruz. 2002'de neredeyse güneş enerjisine hiç sahip değildik. Önümüzdeki 12 yıl içinde 30 milyar dolarlık pazar doğacak. Güneş enerjisinde Çin'den sonra en büyük pazar olacağız. Rüzgar enerjisi benzer şekilde. Bu da çok hızlı büyüyecek bir alan. Buradan da bir milli marka doğurabiliriz.Batarya meselesi Türkiye için bir fırsat alanı. Batarya yatırımları çok arttı. Batarya üretim kapasitesi 2030'da 7 misli artacak. Türkiye'de batarya yatırımlarını artırmak istiyoruz. Milli kabiliyetleri milli markaya dönüştürmemiz lazım.Droneların, uçan akıllı mobilitelerin çok yaygınlaştığı bir döneme girdi dünya. Türkiye'nin buradan fırsat penceresi doğurması lazım. Uydu üretmeyi biliyoruz. İMC'yi kendi imkanlarımızla ürettik. TUSAŞ, TÜBİTAK, ASELSAN... İnsan kaynağımız yetişiyor. Türkiye uzay konusunda ekosistem oluşturuyor.Bunlara uçan araç dense de uçan akıllı mobilite diyoruz. 2030 öncesinde Türkiye'de uçan akıllı mobilitenin aktif olarak kullanılacağını öngörüyoruz.Bazı alanlarda küresel yatırımlar önceliğimiz olacak. Bunların başında çip geliyor. Cumhurbaşkanımızla Körfez gezisine katıldık. Üç ülkeyle çok iyi çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz veri merkezi yatırımları... Türkiye'ye dünya inanıyor. Türkiye'nin önemini herkes biliyor, Körfez ülkelerinde bunu gördük.Türk ekonomisi aslında reel ekonomi tarafında iyi bir yolda. Otomobil pazarında yüzde 50'den fazla büyüme oldu.İlk Türk uzay yolcuları gidecek. Bu yıl içerisinde göndereceğiz. Körfez ziyareti çok önemliydi. Tarihin en büyük ihracat sözleşmesi imzalandı.'