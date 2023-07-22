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Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda il başkanı Salih Demir yaralandı, il sekreteri Sacit Pişkin ise yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
Ekleme: 22.07.2023 - 19:45 Güncelleme: 22.07.2023 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek namaz kıldıkları sırasında HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İL SEKRETERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

BAKAN YERLİKAYA: OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
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