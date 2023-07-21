Tedavi gören Ufuk Özkan'dan iyi haber! Durumu umut verici...

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Kalk Gidelim gibi projelerle tanınan Ufuk Özkan, sevilen sanatçılar arasında yer alıyor.48 yaşındaki başarılı oyuncu, son dönemlerde gündeme gelen sağlık problemleri nedeniyle sevenlerini üzüyor. Geçtiğimiz dönemlerde rol gereği diyete giren oyuncu 17 kilo vermişti.Verdiği kilolarla dikkat çeken Ufuk Özkan'ın bağışıklık sisteminin çöktüğü de konuşuldu.Üçüncü derece siroz olduğu belirlenen Ufuk Özkan, şu sıralar organ nakli bekliyor.Sevenleri, Ufuk Özkan'dan gelecek iyi haberleri beklerken oyuncun, Medipol Hastanesi'nde tedavi gördüğü aktarıldı.Ufuk Özkan'ın tedavisi titizlik ve özenle sürerken, durumunun umut verici olduğu da vurgulandı.