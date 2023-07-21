  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tedavi gören Ufuk Özkan'dan iyi haber! Durumu umut verici...

Siroz hastalığıyla mücadele veren başarılı oyuncunun Medipol Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve durumunun umut verici olduğu vurgulanıyor.

Ekleme: 21.07.2023 - 15:40 Güncelleme: 21.07.2023 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Tedavi gören Ufuk Özkan'dan iyi haber! Durumu umut verici...Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Kalk Gidelim gibi projelerle tanınan Ufuk Özkan, sevilen sanatçılar arasında yer alıyor.

48 yaşındaki başarılı oyuncu, son dönemlerde gündeme gelen sağlık problemleri nedeniyle sevenlerini üzüyor. Geçtiğimiz dönemlerde rol gereği diyete giren oyuncu 17 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ufuk Özkan'ın bağışıklık sisteminin çöktüğü de konuşuldu.

Tedavisi sürüyor

Üçüncü derece siroz olduğu belirlenen Ufuk Özkan, şu sıralar organ nakli bekliyor.

Sevenleri, Ufuk Özkan'dan gelecek iyi haberleri beklerken oyuncun, Medipol Hastanesi'nde tedavi gördüğü aktarıldı.

"Durumu umut verici"

Ufuk Özkan'ın tedavisi titizlik ve özenle sürerken, durumunun umut verici olduğu da vurgulandı.
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması...
CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
İlk ray kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı: Süre 1 saatten 24 dakikaya düşecek! 3 milyar avroluk tasarruf sağlanacak
Fatih Portakal'dan itiraf: Fena kandırılmışız
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!
Canan Kaftancıoğlu, görevini bırakacağını açıkladı
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da manşet! Skandal ifadeleri bir bir sıraladılar
Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!
Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!
Ekrem İmamoğlu tarih verdi: Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
Algı balonu bir kez daha patladı! Mansur Yavaş’a belgeli yanıt
Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak
kinci elde yeni dönem! Fahiş fiyata geçit verilmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Zafer Partisi ile yapılan protokol koalisyonu kızdırdı!
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu! CHP kaset partisi oldu
Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor
Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti