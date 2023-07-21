Şanlıurfa'da feci kaza: Sürücü ön camdan fırladı 20 metre mesafeye düştü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde TIR’ın çarptığı otomobil sürücüsü ön camdan fırlayarak 20 metre mesafede cansız bedeni bulundu.
Siverek-Diyarbakır karayolu 17'nci kilometresinde meydana gelen kazada Zülfikar Aylar, idaresindeki otomobil, Siverek istikametine doğru seyir halindenken, İran plakalı Tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole uçarken, araç sürücüsü otomobilden fırlayarak yaklaşık 20 metre uzaklığa düştü. İhbar üzerine çok olay yerinde sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu otomobil sürüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı duyan ölenin akrabaları, olay yerine gelirken, jandarma karayolunda güvenlik önlemleri aldı. Sürücü Zülfikar Aylar'ın cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu otomobil sürüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı duyan ölenin akrabaları, olay yerine gelirken, jandarma karayolunda güvenlik önlemleri aldı. Sürücü Zülfikar Aylar'ın cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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