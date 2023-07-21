Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

'El Nino' sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken, Meteorolıji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) hava sıcaklıklarının daha da yükseleceğine dair yeni bir uyarı geldi.Özellikle Marmara Bölgesi'ni işaret eden uzmanlar, sıcaklıkların hafta sonu 3 ila 8 derece artacağını ifade etti.Uzmanlar, İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını belirtti.MGM'nin Twitter hesabından 'Hava Sıcaklıkları Tüm Yurtta Mevsim Normalleri Üzerinde Seyredecek' notuyla yapılan paylaşımda, yurdun çarşamba gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi.Meteoroloji, 'Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor' uyarısında bulundu.Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağı uyarısında bulunurken, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını ifade etti.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.MGM'den yapılan uyarıda, 'Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.' ifadelerine yer verildi.Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 39°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 32°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CAz bulutluSAMSUN °C, 29°CAz bulutluTOKAT °C, 33°CAz bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı bulutluKARS °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 43°CAz bulutlu ve açık