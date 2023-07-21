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Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının 3 ila 8 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, uzmanlar İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını ifade etti. Peki bugün yurt genelinde sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte il il hava durumu...

Ekleme: 21.07.2023 - 10:16 Güncelleme: 21.07.2023 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...
'El Nino' sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken, Meteorolıji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) hava sıcaklıklarının daha da yükseleceğine dair yeni bir uyarı geldi.

Özellikle Marmara Bölgesi'ni işaret eden uzmanlar, sıcaklıkların hafta sonu 3 ila 8 derece artacağını ifade etti.

Uzmanlar, İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını belirtti.

HAVA SICAKLIKLARI 8 DERECE ARTACAK

MGM'nin Twitter hesabından 'Hava Sıcaklıkları Tüm Yurtta Mevsim Normalleri Üzerinde Seyredecek' notuyla yapılan paylaşımda, yurdun çarşamba gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi.

Meteoroloji, 'Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor' uyarısında bulundu.

İSTANBULLULAR HAFTA SONUNA DİKKAT!

Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağı uyarısında bulunurken, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını ifade etti.

BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.

MGM'den yapılan uyarıda, 'Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.' ifadelerine yer verildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

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