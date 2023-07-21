Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının 3 ila 8 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, uzmanlar İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını ifade etti. Peki bugün yurt genelinde sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte il il hava durumu...
'El Nino' sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken, Meteorolıji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) hava sıcaklıklarının daha da yükseleceğine dair yeni bir uyarı geldi.
Özellikle Marmara Bölgesi'ni işaret eden uzmanlar, sıcaklıkların hafta sonu 3 ila 8 derece artacağını ifade etti.
Uzmanlar, İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını belirtti.
HAVA SICAKLIKLARI 8 DERECE ARTACAK
MGM'nin Twitter hesabından 'Hava Sıcaklıkları Tüm Yurtta Mevsim Normalleri Üzerinde Seyredecek' notuyla yapılan paylaşımda, yurdun çarşamba gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi.
Meteoroloji, 'Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor' uyarısında bulundu.
İSTANBULLULAR HAFTA SONUNA DİKKAT!
Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağı uyarısında bulunurken, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını ifade etti.
BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.
MGM'den yapılan uyarıda, 'Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.' ifadelerine yer verildi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık