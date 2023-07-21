Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8'li koalisyonu topladı. Yanına birbirine benzemeyen tam 7 partiyi aldı. Türkiye'yi yönetme umuduyla çıktığı yol, hüsranla sonuçlandı.Bir kez daha 'istikrar' diyen Türk halkının seçimiyle ağır yenilgi aldı. Ancak 28 Mayıs gecesinden beri seçim sonuçları hakkında 'Bu bir yenilgi değil' çıkışı yaptı. Hem partisinden hem de seçmenden yükselen istifa seslerini de 'Ben kaptanım' diyerek bastırmaya çalıştı.Önceki gün katıldığı canlı yayında da aldığı seçim sonuçlarını başarı olarak yorumladı. 'Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum. Seçim sonuçlarını kazanamadık' çıkışı yaptı. Daha da ileri giden ve 'Gelsin şimdi seçim yapsınlar' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine destek verenleri bile kızdırdı.Kazanmak için herkese bakanlık dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partili Ümit Özdağ ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı için yaptığı gizli protokolü de canlı yayında açıkladı. Bu sözlere koalisyon ortaklarından tepki yağdı.Seçim döneminde koalisyon ortaklığına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu ve Meral Akşener'i hedef aldı.'İyi Parti'yi masaya, Altılı Masa'yı gizli protokollere, milletin ümidini kendi siyasi hırsına kurban veren bu utanmazlık helalleşme vaatleriyle geçirdiği seçimin sonunda sebep olduğu bu yıkımı kimlerle ve nasıl helalleşerek telafi edebilir?' diyen Yavuz Ağıralioğlu, şu sözleri kullandı:Dün akşamki programı izledim. Millete hizmet iddialarımızın; hangi ucuz heves ve pazarlıkların, hangi mahcubiyetten mahrum tavırların ve hangi kifayetsiz siyasi kurnazlığın elinde, hususi olarak İyi Parti'ye, umumi olarak da muhalif seçmen ve Türk Milleti'nin değişim umuduna adeta pusu kurularak nasıl heder edildiğini bizzat adayın kendisinden duymuş olduk.İYİ Parti'yi masaya, Altılı Masa'yı gizli protokollere, milletin ümidini kendi siyasi hırsına kurban veren bu utanmazlık helalleşme vaatleriyle geçirdiği seçimin sonunda sebep olduğu bu yıkımı kimlerle ve nasıl helalleşerek telafi edebilir? Sizi izleyince herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu.Zaman sözlerinin bedelini ödemeye razı olanlar için çok büyük bir imkan ve güçtür. Söyledim, uyardım, yapmayın dedim dinlemediniz.Bütün bu olanlardan sonra hissenize bir zerre utanma ve bir küçük özür bile düşmedi. Size yolunuz açık olsun denmez çünkü siz bizzat yolun engelisiniz.