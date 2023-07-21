Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Zafer Partisi ile yapılan protokol koalisyonu kızdırdı!

Birbirine benzemeyen 8 parti, aynı masanın etrafında toplandı. Türkiye'yi yöneteceğiz diyerek yola çıkanlar, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi yenilgiyi aldı. Bunun üzerine partiler karıştı. Hedefte ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.13 yıla sayısız defa yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabilmek için koalisyon ortaklarına dağıttığı bakanlık ve milletvekilliği, hem partisinde hem de seçmenden tepki aldı.İttifaka en son katılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakatı açıkladı. Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı'nın verileceğini vurguladı.'Ben de İçişleri Bakanı olacaktım. Kemal Kılıçdaroğlu diğer partiler rahatsız olur diye bu anlaşmanın gizli tutulmasını istemişti' çıkışı yaptı. Bunun üzerine ortalık karıştı…CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır' açıklaması yapsa da sular durulmadı.Ümit Özdağ, iddiasını sürdürürken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı canlı yayında gizli mutabakat ile ilgili bombayı patlattı.Parti sözcüsünün bile sözlerini boşa çıkartan Kılıçdaroğlu 'O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim konuşmam doğru değildir. İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı. Kamuoyuna açık bir protokol değil.İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür nokta. Yorum yapmam doğru değil. Faik Öztrak protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyor. Sayın Özdağ ve Sayın Oğan'la ilgili yaptığım görüşmelerden diğer parti liderlerinin haberi vardı. Protokolden yoktu' açıklaması yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol, diğer koalisyon ortaklarını kızdırdı.İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı.'Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok.Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi?' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT Başkanlığını vermesi, koalisyonun küçük ortaklarında da tepkiye yol açtı.Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Zafer Partisi ile yapılan protokol koalisyonu kızdırdı!Gelecek Partisi'nin sözcüsü Serkan Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik sitem ve eleştiri yüklü bir mesaj paylaştı. 'Başka hiçbir söz, seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı.Teşekkür ederim Sn. Kılıçdaroğlu! Ben ve benim gibi gecesini gündüzüne katan binlerce insanlara büyük bir teselli bahşettiniz! İyi ki olmamış!' çıkışı yaptı…