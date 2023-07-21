Edirne’de facia: 4 ölü! Biri saatler önce son selfie’sini çekti! Diğeri yeni doğan bebeğini göremedi!
Edirne'de korkunç bir kaza yaşandı. TIR, park halindeki 2 kamyonete çarptı. Feci kazada 4 kişi hayata gözlerini kapadı. Doğan Menteşe'nin (58) kazadan 2,5 saat önce aracın içerisinde otururken selfie çekip paylaştığı ortaya çıktı. Hakan Menteşe'nin ise 2 gün önce baba olduğu ve dünyaya gelen evladını göremediği öğrenildi.
Yürekleri yakan feci kaza, 04.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında yaşandı.
EDİRNE'DE KORKUNÇ KAZA!
Gelibolu'dan, Keşan yönüne seyreden Gencay Eren yönetimindeki IF 14 NSM Romanya plakalı TIR, Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü 48 K 7912 ile 48 K 4919 plakalı kamyonetlere çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER...
Kazada kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın olay yerinde hayatlarını kaybetti, TIR sürücüsü Eren yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARILAR KOVANLARDAN ÇIKTI
Ekipler, devrilen kovanlardan çıkan arılar nedeniyle olay yerine girmekte güçlük çekti. Eren, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olaya müdahale eden ve arıların soktuğu 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı.
Arı kovanları ise olay yerine gelen arıcılar tarafından başka kamyonetlere aktarıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden bal üretimi için Edirne'ye gittikleri öğrenildi.
ÖLMEDEN ÖNCE BU KAREYİ ÇEKMİŞ
Öte yandan hayatını kaybeden Doğan Menteşe'nin (58) kazadan 2,5 saat önce aracın içerisinde otururken selfie çektiği ve WhatsApp durumunda paylaştığı ortaya çıktı.
BEBEĞİNİ GÖREMEDİ…
Ölenlerden Hakan Menteşe'nin 2 gün önce baba olduğu ve dünyaya gelen evladını göremediği öğrenildi.
Kazada ölen 4 arıcının cenazelerinin yarın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
EDİRNE'DE KORKUNÇ KAZA!
Gelibolu'dan, Keşan yönüne seyreden Gencay Eren yönetimindeki IF 14 NSM Romanya plakalı TIR, Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü 48 K 7912 ile 48 K 4919 plakalı kamyonetlere çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER...
Kazada kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın olay yerinde hayatlarını kaybetti, TIR sürücüsü Eren yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARILAR KOVANLARDAN ÇIKTI
Ekipler, devrilen kovanlardan çıkan arılar nedeniyle olay yerine girmekte güçlük çekti. Eren, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olaya müdahale eden ve arıların soktuğu 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı.
Arı kovanları ise olay yerine gelen arıcılar tarafından başka kamyonetlere aktarıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden bal üretimi için Edirne'ye gittikleri öğrenildi.
ÖLMEDEN ÖNCE BU KAREYİ ÇEKMİŞ
Öte yandan hayatını kaybeden Doğan Menteşe'nin (58) kazadan 2,5 saat önce aracın içerisinde otururken selfie çektiği ve WhatsApp durumunda paylaştığı ortaya çıktı.
BEBEĞİNİ GÖREMEDİ…
Ölenlerden Hakan Menteşe'nin 2 gün önce baba olduğu ve dünyaya gelen evladını göremediği öğrenildi.
Kazada ölen 4 arıcının cenazelerinin yarın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.