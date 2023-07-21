Edirne’de facia: 4 ölü! Biri saatler önce son selfie’sini çekti! Diğeri yeni doğan bebeğini göremedi!

Yürekleri yakan feci kaza, 04.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında yaşandı.Gelibolu'dan, Keşan yönüne seyreden Gencay Eren yönetimindeki IF 14 NSM Romanya plakalı TIR, Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü 48 K 7912 ile 48 K 4919 plakalı kamyonetlere çarptı.Kazada kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın olay yerinde hayatlarını kaybetti, TIR sürücüsü Eren yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, devrilen kovanlardan çıkan arılar nedeniyle olay yerine girmekte güçlük çekti. Eren, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olaya müdahale eden ve arıların soktuğu 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı.Arı kovanları ise olay yerine gelen arıcılar tarafından başka kamyonetlere aktarıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden bal üretimi için Edirne'ye gittikleri öğrenildi.Öte yandan hayatını kaybeden Doğan Menteşe'nin (58) kazadan 2,5 saat önce aracın içerisinde otururken selfie çektiği ve WhatsApp durumunda paylaştığı ortaya çıktı.Ölenlerden Hakan Menteşe'nin 2 gün önce baba olduğu ve dünyaya gelen evladını göremediği öğrenildi.Kazada ölen 4 arıcının cenazelerinin yarın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.