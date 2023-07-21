  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 30,14 - 30,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyasıyla bir araya geldi. İhracat hedefini paylaşan Yılmaz, "İhracatı geçen yıla göre bu yıl artışla kapatacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak
Ekleme: 21.07.2023 - 10:04 Güncelleme: 21.07.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyasıyla 'OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi' başlıklı toplantıda yaptığı açıklamalarda, 'İhracatı geçen yıla göre bu yıl artışla kapatacağız' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez'de yaptığı anlaşmalara dikkat çeken Yılmaz, 'Hedefimiz sonuç oldaklı yatırımı arttırmak' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiye ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu. Yılmaz, finansman imkanlarının artırılması, yerli milli teknoloji yatırımlarına öncelik verildiğini ve verilmeye devam edileceğini söyledi.

Yılmaz ayrıca 'Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz' açıklamasını da yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Benzer bir istişare sürecini çalışan kesimini temsil eden sendikalarımızla da OVP öncesi yapmayı planlıyoruz. 6 aylık ihracatımız 123.4 milyar Dolar seviyesindedir. Fiyat istikrarıyla birlikte makro finansal istikrarın devamı için çalışmalara devam ediyoruz. CDS primimiz 418 baz puan gerileyerek 447 baz puan olmuştur. Geçmişe göre oldukça iyi bir düşüş var.

Toplam kredi büyüklüğü 250 milyar doları bulan kredi paketi açıkladık. Kredilerin tüketimden ziyade üretim, yatırıma yönelmesi için ilave makro ekonomik tedbirler aldık. İsrafı önleyici, tasarrufu güçlendirici politikalar uygulamayı sürdüreceğiz.

Böylece Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız OVP ve akabinde 12.Kalkınma Planı ve yine Eylül-Ekim ayında Meclis'e sunacağımız Merkezi Yönetim Bütçe süreçlerine özel sektör ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentileri, yönetişim anlayışı içinde yansımış olacaktır.

Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz para politikasının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'de finansal istikrarı pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletli bir şekilde dağıtarak, cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir.

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz.

İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası entegrasyonunu artırarak, finansal piyasalarımızın gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.

Körfez ülkeleri turunda ikili ticaret hacmi ve doğrudan yatırımları artıracak tarihi işbirliklerine imza atıldı. Sadece savunma sanayi, gıdada değil, e pazar sektörü, yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanında katma değeri yüksek iş alanları oluşacaktır. Finansman imkanlarının artırılması, yerli milli teknoloji yatırımlarına öncelik veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.

Ekonomi programımız belirli disiplin çerçevesinde vatandaşlara ve piyasalara yansıyacak yaklaşımla hazırlanmaktadır. Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin özel sektörün rolü yüksektir. Katma değer ile görüş ve fikirleriniz ile aktaracağınız önerileriniz etkili olmuş ve olacaktır.
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
Canan Kaftancıoğlu, görevini bırakacağını açıkladı
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da manşet! Skandal ifadeleri bir bir sıraladılar
Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!
Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!
Ekrem İmamoğlu tarih verdi: Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
Algı balonu bir kez daha patladı! Mansur Yavaş’a belgeli yanıt
Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak
kinci elde yeni dönem! Fahiş fiyata geçit verilmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Zafer Partisi ile yapılan protokol koalisyonu kızdırdı!
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu! CHP kaset partisi oldu
Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor
Alçak eyleme İsveç basını bile şaşkın: İslam dünyasının yaşananları sessizce kabullenmesini nasıl beklersiniz?
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın
Merkez Bankası'nın adımı sonrası Bakan Mehmet Şimşek 'Programımızın en önceliklilerinden' diyerek duyurdu
İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler isyanda... 'İşçinin dostuyuz derler işçinin hakkını vermezler'
Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti