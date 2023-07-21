  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!

CHP'de değişim tartışmaları tırmandı. Gündem ise Ekrem İmamoğlu ile CHP'li isimlerin yaptığı darbe toplantısıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Canan Kaftancıoğlu, gizli toplantı hakkında ilk kez yorum yaptı… Değişim isteyenleri "12 yıldır Kılıçdaroğlu'nun yanında duranlar mı yapacak beni güldürmeyin" diyerek ti'ye aldı… Ekrem İmamoğlu'na ise sert çıktı: İçten pazarlıklı!

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!
Ekleme: 21.07.2023 - 14:48 Güncelleme: 21.07.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları hız kesmeden devam etti.

PARTİYİ KARIŞTIRDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için 'oğlum' gibi diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. 29 Mayıs sabahı değişim şart diyerek başlattığı harekete parti içinde de destek geldi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!

KOLTUĞU BIRAKMIYOR...

Kaybedilen seçimin ardından yenilginin sebebi olarak gösterilen ve seçmenden bile tepki alan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu bırakmamak için her türlü yolu denedi. Yerel seçimleri bahane göstererek, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engellemek istedi. Ancak en yakınındaki isimlerin bile desteğini kaybetti.

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!

GÜNDEM DARBE TOPLANTISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vitesi yükseltti. Gündeme bomba gibi düşen darbe toplantısı, İmamoğlu'nun genel başkanlık için yaptığı çalışmaları gözler önüne serdi.

Destek toplantısına katılan isimler arasında Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerin olması dikkat çekti.

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!

KAFTANCIOĞLU'NDAN İLK YORUM!

CHP'yi karıştıran darbe toplantısının yankıları sürerken, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da tepki gecikmedi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Fatih Altaylı ile yaptığı konuşmada yakın zamanda görevi bırakacağını söyledi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!

KILIÇDAROĞLU'NUN 12 YILDIR YANINDA OLAN İSİMLERLE Mİ?

Partide değişim isteyenleri eleştiren Kaftancıoğlu, bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 senedir yanında olup onun hatasına ortak olanlarla gerçekleştirmenin imkansız olduğunu dile getirdi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!

DEĞİŞİM ŞART AMA...

'CHP'de değişim şart ama bu değişimi yapacak olanlar 12 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durup, her hatasına ortak olanlar ve her hatasını alkışlayanlar değil. Kemal Bey başarısız da, bu adamlar mı başarılı ki, şimdi değişimi de bunlar yapacaklarını söylüyorlar. Hadi canım güldürmesinler beni' dedi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!

Değişim şart olduğunu ancak bu isimlerle gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi.

1Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!

Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması...
CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
İlk ray kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı: Süre 1 saatten 24 dakikaya düşecek! 3 milyar avroluk tasarruf sağlanacak
Fatih Portakal'dan itiraf: Fena kandırılmışız
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!
Canan Kaftancıoğlu, görevini bırakacağını açıkladı
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da manşet! Skandal ifadeleri bir bir sıraladılar
Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!
Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!
Ekrem İmamoğlu tarih verdi: Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
Algı balonu bir kez daha patladı! Mansur Yavaş’a belgeli yanıt
Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak
kinci elde yeni dönem! Fahiş fiyata geçit verilmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Zafer Partisi ile yapılan protokol koalisyonu kızdırdı!
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu! CHP kaset partisi oldu
Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor
Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti