Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları hız kesmeden devam etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için 'oğlum' gibi diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. 29 Mayıs sabahı değişim şart diyerek başlattığı harekete parti içinde de destek geldi.Kaybedilen seçimin ardından yenilginin sebebi olarak gösterilen ve seçmenden bile tepki alan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu bırakmamak için her türlü yolu denedi. Yerel seçimleri bahane göstererek, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engellemek istedi. Ancak en yakınındaki isimlerin bile desteğini kaybetti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vitesi yükseltti. Gündeme bomba gibi düşen darbe toplantısı, İmamoğlu'nun genel başkanlık için yaptığı çalışmaları gözler önüne serdi.Destek toplantısına katılan isimler arasında Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerin olması dikkat çekti.CHP'yi karıştıran darbe toplantısının yankıları sürerken, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da tepki gecikmedi.Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Fatih Altaylı ile yaptığı konuşmada yakın zamanda görevi bırakacağını söyledi.KILIÇDAROĞLU'NUN 12 YILDIR YANINDA OLAN İSİMLERLE Mİ?Partide değişim isteyenleri eleştiren Kaftancıoğlu, bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 senedir yanında olup onun hatasına ortak olanlarla gerçekleştirmenin imkansız olduğunu dile getirdi.'CHP'de değişim şart ama bu değişimi yapacak olanlar 12 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durup, her hatasına ortak olanlar ve her hatasını alkışlayanlar değil. Kemal Bey başarısız da, bu adamlar mı başarılı ki, şimdi değişimi de bunlar yapacaklarını söylüyorlar. Hadi canım güldürmesinler beni' dedi.Değişim şart olduğunu ancak bu isimlerle gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi.