Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da manşet! Skandal ifadeleri bir bir sıraladılar,

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi.Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın.' dedi.Erdoğan, 'Bugün bizi bir kez daha hasretle, muhabbetle bağrına basan Kıbrıs Türk halkına, Ada'da yaşayan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.' dedi.Erdoğan'ın konuşmaları Yunan basınında geniş yankı buldu. Yunan gazeteleri 1974 olaylarını skandal bir ifadeyle 'işgal' olarak tanımladı.Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs meselesini Türk perspektifinden değerlendirdiğini ifade eden Yunan gazetesi Proto Thema Başkan Erdoğan'ın çağrısını yineledi.Liberal'in kullandığı dil daha keskindi. Skandal ifadelerde bulunarak Başkan Erdoğan'ın 'yasa dışı' bir ziyarette bulunduğunu ve geldiği toprakların 'işgal' altında olduğunu söyledi.Haberde aynı zamanda Kıbrıs meselesinin şu an için normalleşmeye başlayan Türk-Yunan ilişkilerinde olumsuz bir intiba yaratacağından bahsedildi.Kıbrıs meselesi Türkiye düşmalığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in de dilindeydi. Menendez skandal açıklamalara yer vererek, 'Türkiye'nin Kıbrıs'ın işgalinden 49 yıl sonra, hukuksuz eylemleri devam ediyor.' dedi.Philie News ise Milli Savunma Bakanlığı'nın 'Kan ve Gözyaş' başlıklı videosuna atıfta bulundu. Haberde 'Türk tarafının barış için gittiğini iddia ettiğinden' bahsedildi.Kathimerini yazarları da Kıbrıs'ta yaşananları 'işgal' olarak gören gazeteler arasındaydı. Haberde, Türk-Yunan ilişkilerinin bu durumdan etkileneceğinden bahsedildi.Türkiye'deki 85 milyonun tamamına selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, şöyle konuştu:'Sözlerimin hemen başında bir kez daha istiklal ve istikbalimiz uğrunda can veren aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Rabb'im hepsinin mekanını cennet, makamını ali, ruhlarını şad eylesin. Rabb'im, bizlere de şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri kutlu emanetlere sahip çıkmayı nasip eylesin diyorum. Kahraman gazilerimize Allah'tan sağlıklı ve bereketli ömür niyaz ediyor, her birine tek tek şükranlarımı sunuyorum.'Erdoğan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın önünü açarak Kıbrıs halkını bir soykırımdan kurtaran dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, ömrünü Türk dünyasının birliğine ve dirliğine adamış Alparslan Türkeş'i rahmetle ve minnetle andı.'Aynı şekilde şehitlerin hatırasına sahip çıkan, onların yere düşürmediği sancağı sahiplenen Kıbrıslı kardeşlerimi tebrik ediyorum.' diyen Erdoğan, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek, genç nesilleri tarih bilinci ve şuuruyla yetiştirmek zorunda olduklarını ifade etti.1963-1974 döneminin Kıbrıs Türkleri için maalesef kan, gözyaşı ve katliam demek olduğunu belirten Erdoğan, 'Ada'da tek bir Türk bırakmamaya yeminli ENOSİS sevdalıları barış ve huzuru dinamitledi. İnsanlık onurunu ve vicdanını ayaklar altına alarak Kıbrıs Türklerine zulmetti.' dedi.Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin evlerinden, yurtlarından, ailelerinden, hayatlarından zorla koparıldığını belirterek, şöyle konuştu:'Burada bu güzel topraklarda korkunç katliamlara şahitlik ettik. Gözünü kin ve nefret bürümüş hastalıklı bir zihniyetin neler yapabileceğini hem de çok acı bir şekilde bu topraklarda gördük. Her şey yapıldı, her türlü zulüm işlendi, ama Türk Milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkü'nün direniş azmini ve özgür yaşama iradesini kıramadılar. Türkiye'nin, tüm riskleri göze alarak Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını hesap edemediler. Türk Ordusu, 49 yıl önce mücahit kardeşleriyle omuz omuza çarpışarak yazdığı destanla Kıbrıs Adası'na barış, istikrar, demokrasi ve huzur getirdi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında, kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türkiye'nin de sarsılmaz desteğiyle Kıbrıs Türk halkı geleceğine daha bir umutla bakıyor.'Erdoğan, Türkiye'nin Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde kahraman Mehmetçiğin Ada'ya ayak bastığı 20 Temmuz 1974 gününün, Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız olmadığını ve Türk milletinin hiçbir zaman boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyledi.'20 Temmuz, Kıbrıs Türk Halkı'nın barış ve huzur özlemi doğrultusunda, egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür.' ifadesini kullanan Erdoğan, Ada'nın güneyinde ise kendisini Kıbrıs'ın tek hakimi ve sahibi olarak gören gerçeklerden kopuk zihniyetin halen varlığını sürdürdüğünü belirtti.Rumların yeni lideri ENOSİS-EOKA bayrakları altında poz veriyor. EOKA terör örgütünün silahsız, çocuk, yaşlı, kadın demeden katlederek, toplu mezarlara gömdüğü masumların kimlik tespitine dahi karşı çıkıyorlar. Gerçekleri yani yaptıkları mezalimi ve katliamı bu şekilde tüm dünyadan gizlemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, buna muvaffak olamayacaklar. Bu topraklarda işlenen katliamları ne unutacağız ne de unutturacağız. Dünyanın da unutmasına asla izin vermeyeceğizErdoğan, Rumların Kıbrıs Türkü'ne tahammülü olmadığını tarihin apaçık gösterdiğini söyledi. Kıbrıs Türk tarafının yarım asrı aşkın bir süre çözüm için her türlü çabayı ortaya koyduğu müzakerelerden sonuç alınamamasının nedeninin de bu olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin hiçbir zaman müzakereden, uzlaşıdan kaçmadığını dile getirdi.