Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan sıkıntı sonrası ise kullanıcılar 'WhatsApp çöktü mü?' sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından açıklama geldi. Sayan, Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olduğunu, Türkiye'deki kullanıcıların da bu sorundan kısmen etkilendiğini söyledi.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor.Whatsapp Web ve mobil uygulamada kullanıcılar tarafından gönderilmek istenen mesajların iletilmediği görüldü.Erişim sorunu nedeniyle mesajlaşma yapılamazken kullanıcılar da 'WhatsApp çöktü mü?' sorusunun cevabını merak etmeye başladı.Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaşanan soruna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Sayan, Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olduğunu, Türkiye'deki kullanıcıların da bu sorundan kısmen etkilendiğini; durumun Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından takip edilmekte olduğunu belirtti.