Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)Unvan (eski) / Ünvan (güncel)Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)Yakan top (eski) / yakantop (güncel)Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)