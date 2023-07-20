Rize'de sahilde spor yapan vatandaşlar fark etti! Denizden ceset çıktı

Alipaşa Mahallesi sahilinde sabah yürüyüşü yapanlar, kıyıya yakın noktada denizde ceset görünce, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler ve çevredekilerce sudan çıkarılan cesedin Osman Yılmaz'a ait olduğu belirledi. Savcının incelemesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.