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Nevşehir'de otomobil, asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Trafiğe kapalı yolda asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 54 yaşındaki Zafer Ayan ve 46 yaşındaki eşi Seyhan Ayan öldü, çiftin kızı ile 6 aylık torunları ise yaralandı.

Ekleme: 20.07.2023 - 16:09 Güncelleme: 20.07.2023 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Nevşehir'de otomobil, asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı1981 yılından bu yana yollarda olan 2003’e gelindiğinde ise üretimi duran araç markası sıklıkla trafikte karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Söz konusu otomobiller karıştıkları kazalarla gündemdekini yerini koruyor. En ufak darbelerde dahi ikiye bölünen araçlar birçok kazada can kaybına sebebiyet verebiliyor.

Can kaybının yaşandığı adreslerden birisi de Nevşehir.

Asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı

Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Karayolları 57’inci Şube Şefliği tarafından onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda Zafer Ayan yönetimindeki 34 VN 5001 plakalı otomobil, Necmi Çorak idaresindeki 06 FM 0054 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Zafer Ayan ile eşi Seyhan Ayan, kızları Güldane Eroğlu ve torunları 6 aylık Göktüğ Eroğlu yaralandı.

Nevşehir'de otomobil, asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Ekipler bölgeye sevk edildi

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir'de otomobil, asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İki kişi hayatını kaybetti

Tedaviye alınan yaralılardan Zafer ve Seyhan Ayan çifti, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ayan çiftinin cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Yaralı anne ve bebeğinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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