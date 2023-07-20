Nevşehir'de otomobil, asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

1981 yılından bu yana yollarda olan 2003’e gelindiğinde ise üretimi duran araç markası sıklıkla trafikte karşımıza çıkmaya devam ediyor.Söz konusu otomobiller karıştıkları kazalarla gündemdekini yerini koruyor. En ufak darbelerde dahi ikiye bölünen araçlar birçok kazada can kaybına sebebiyet verebiliyor.Can kaybının yaşandığı adreslerden birisi de Nevşehir.Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Karayolları 57’inci Şube Şefliği tarafından onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda Zafer Ayan yönetimindeki 34 VN 5001 plakalı otomobil, Necmi Çorak idaresindeki 06 FM 0054 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.Kazada, otomobil sürücüsü Zafer Ayan ile eşi Seyhan Ayan, kızları Güldane Eroğlu ve torunları 6 aylık Göktüğ Eroğlu yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.İki kişi hayatını kaybettiTedaviye alınan yaralılardan Zafer ve Seyhan Ayan çifti, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Ayan çiftinin cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.Yaralı anne ve bebeğinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.