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Netflix’te bir dönem sona erdi: Şifrenizi paylaşıyorsanız artık iki kere düşünün

Dizi-film platformu Netflix için bir dönem sona erdi. Daha önce şifre paylaşımını engelleyerek diğer kullanıcıları da yeni aboneliğe yönlendirmeyi planlayan şirket, bunu uzun bir sürenin ardından devreye almaya başladı.

Ekleme: 20.07.2023 - 13:53 Güncelleme: 20.07.2023 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Netflix’te bir dönem sona erdi: Şifrenizi paylaşıyorsanız artık iki kere düşünün
Netflix, Türkiye dahil olmak üzere dünyanın en popüler dizi-film platformlarından biri. Binlerce içeriği milyonlarca kullanıcıyla buluşturan platform, bu yıl itibariyle şifre paylaşımını engelleyeceğini açıklamıştı. Şu an milyonlarca kullanıcı şifresini başkasıyla paylaşırken, artık bu dönem resmen sona erdi. Zira Netflix ; ABD, İngiltere, Avrustralya, Singapur, Meskika, Brezilya ve 103 ülkedeki müşterilerine mail gönderdi. Söz konusu mailde şifre paylaşımının engellenmesiyle ilgili önemli bilgilere yer verildi.

Şifre paylaşma devri bitti
Milyonlarca kullanıcıya gönderilen mailde Netflix, şifre paylaşımı yapan kişiler için artık hesabın yalnızca bir evde kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Yani bunun anlamı, eğer Netflix şifrenizi evdeki kullanıcılar dışından biriyle paylaşıyorsanız bunun artık engelleneceği belirtiliyor. Eğer şifre paylaşıp Netflix'i kullanmaya devam etmek istiyorsanız ek bir ödeme yaparak bunu sürdürebilirsiniz. Fakat aksi taktirde ev dışında birileriyle şifre paylaşılması durumunda platformdan engelleneceksiniz.
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