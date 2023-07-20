  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 30,14 - 30,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası'nın adımı sonrası Bakan Mehmet Şimşek 'Programımızın en önceliklilerinden' diyerek duyurdu

Merkez Bankası'nın ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıcı adımı sonrası değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" dedi.

Merkez Bankası'nın adımı sonrası Bakan Mehmet Şimşek 'Programımızın en önceliklilerinden' diyerek duyurdu
Ekleme: 20.07.2023 - 15:56 Güncelleme: 20.07.2023 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'nın adımı sonrası Bakan Mehmet Şimşek 'Programımızın en önceliklilerinden' diyerek duyurdu
Merkez Bankası, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıyor ve ihracat desteğini artırıyor. İhracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarılıyor. Merkez Bankası'nın bu adımı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir mesaj geldi.

MERKEZ BANKASI'NDAN İHRACATÇIYA BÜYÜK DESTEK

TCMB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı. Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

BAKAN ŞİMŞEK: İHRACATA MAKSİMUM DESTEK SAĞLAYACAĞIZ

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız.

Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."
Merkez Bankası'nın adımı sonrası Bakan Mehmet Şimşek 'Programımızın en önceliklilerinden' diyerek duyurdu
İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler isyanda... 'İşçinin dostuyuz derler işçinin hakkını vermezler'
Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul yeni zirvesini gördü
Başkan Erdoğan
Merkez Bankası faiz kararını verdi
MSB kaynaklarından tahıl koridoru açıklaması: Rus heyet İstanbul'dan ayrıldı
Darbe toplantısına katılanlar için karar günü… Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenler o günü bekliyor!
İBB’nin hatası statiğini bozdu: İstanbul'un tarihi yapısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'
Bergüzar Korel, 'Çarşafın bana değiyor' diyen kadına tepki gösterdi
zmir Metro A.Ş’de grev kapıda! CHP'li Tunç Soyer İzmir'i kaosa sürüklüyor
CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! 'Paralel genel başkan kabul edilemez'
PKK’ya büyük darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı
CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan darbe toplantısına ilk tepki: Nutku tutulmuş!
Sızdırılan zoom toplantısında adı ihanetle anılan Özgür Özel'den ilk açıklama
Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?
Erdoğan'ın uçağı inmeden talimat verdiler: Hazır olun!
Bakan Özhaseki 'Kaybedecek 1 saniyemiz yok' diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti
Berlin'de 'başıboş aslan' paniği: Polis 'evden çıkmayın' uyarısı yaptı

Berlin'de 'başıboş aslan' paniği: Polis 'evden çıkmayın' uyarısı yaptı

Uzayda herkesi şaşırtan keşif: İki yüzlü ve tuhaf görünümlü

Uzayda herkesi şaşırtan keşif: İki yüzlü ve tuhaf görünümlü

Google, haber makaleleri yazabilen yapay zeka aracını test ediyor

Google, haber makaleleri yazabilen yapay zeka aracını test ediyor

10 gün önce başladı tüyler ürperten görüntü! Bir mahalle çöküyor

10 gün önce başladı tüyler ürperten görüntü! Bir mahalle çöküyor

Netflix’te bir dönem sona erdi: Şifrenizi paylaşıyorsanız artık iki kere düşünün

Netflix’te bir dönem sona erdi: Şifrenizi paylaşıyorsanız artık iki kere düşünün

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti