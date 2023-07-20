Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 2 ay geçti. Ancak 8'li koalisyondaki kaos bitmedi. Bir dönem ülkeyi yönetmeye aday olan partiler, kendi içlerindeki hesaplaşmayı bir türlü bitiremedi.Yenilginin sebebi olarak herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tepkilerin merkezindeydi.HDP ve PKK'nın destek verdiği koalisyonda yer aldığı için partisindeki milliyetçi kesimden tepki alan Meral Akşener, seçimlerin ardından kurultaya gitti. Tek aday olarak girdiği seçimlerde, yeniden genel başkan seçildi. Kürsüde ise yol arkadaşlarına tepki gösterdi.'Size hayatta başarılar' diyerek koalisyon masasını bir kez daha deviren Meral Akşener, parti içerisinde kendisine muhalif sesleri de susturmak için harekete geçti. Önceki gün aralarında İYİ Parti'nin kurucularından olan 6 ismi kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk etti.İYİ Parti'nin kurularından olan Musa Ertugan, Meral Akşener'in bu kararına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Genel başkanına emek dolandırıcısı olarak seslenen Musa Ertugan'ın sözleri haydi sertti:Disiplin mi? Çokta tın, sen düşün!Vay emek dolandırıcısı vay... Sene 2015… Beni sen aradın. Bana verdiğin sözler ve umutlar üzerine ömrümün 8 yılını verdim. 3 ad mülkümü sattım. En zor günlerinde sen istediğin için yanından ayrılmadım. Herkesin içerisinde Musa başkanım seni yanımda görünce kendimi güvende hissediyorum yanımdan ayrılma demiştin. Ailemden uzak kaldım. Canımı koydum. Başımı koydum. 15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında. Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler.Çok emek verdim maddi manevi üzerinde hakkım var… O günlerde sen en çok bana 'Hakkını helal et Musa başkanım' demiştin. Demek ki üzerinde hakkım olduğunu biliyordun. Sözünde durmadın bizleri kullandın. Emeklerimizi, parayı verdim sıramı aldım diyen kadına (2018) ve oğlun Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın.Milletvekili yaptın. 2 tane de kontenjan koydun. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi? Sen milletimize adaletten haktan bahsederken 'Yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım' demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın.Bizlerin sayesinde orada oturuyorsun ve yetkilisin. Sene 2016 müsavat o günlerde bana sen ve ben olmasam bu kadın nasıl direnecek demişti. Çok sinsice davrandın son güne kadar herkesi kullandın. Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım.Sene 2016 MHP Genel Başkanlık yarışında Sinan Oğan ile ilgili benden ne istediğini nasıl bir tuzak kurdurmak istediğini sen söyle milletimizde bilsin. Şahitli...Ayrıca, Musa Başkan onların hepsini ters düz yapacağım diyerek bana mesaj gönderdin. WhatsApp mesajın elimde duruyor. Dediğini yaptın. Herkesi ters düz yaptın. Beni de kalleşçe…Parti içinde insanları birbirine düşürdün sonra onlardan kurtulmak için oyun kurdun. Ayrıca rahmetli Fatih Doğrucan'la yazışmalarının bir kısmı bende de var. Paylaşacağım. Ve karar milletin. Bu saatten sonra senin yeni kurbanlar bulup onları kullanmanı parti içinde ülkücüleri birbirine düşürmeni engellemeye çalışacağım.Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım. Kitap haline getireceğim. Gerçekleri anlatarak. Yukarda bahsettiğim gibi. Parti kurulup 2018 genel seçimlerine kadar bana devamlı 'Hakkını helal et hakkını helal et' demiştin. Cevap vermemiştim. Şimdi söylüyorum, haram olsun... Haram olsun... Zehir zıkkım olsun…Öte yandan partiden ihracı istenen Ethem Baykal da, Meral Akşener'i hedef seçti. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Akşener'e yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İYİ Parti'deki FETÖ vurgusu yaparak "Seviye alçakla çukur arasındadır. FETÖ'den şüpheli kişilerin aklanmadan yapacağı siyaset şüpheli kalacaktır. Parti Fetnokrat yapıdadır" dedi.