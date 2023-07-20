Mehmet Özhaseki: Sağlam ve güvenli yuvalarımızı birlikte inşa edeceğiz

Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.Yıkıcı depremler 11 ili enkaza çevirirken yaklaşık 50 bin kişi de hayatını kaybetti.Hasar gören kentlerde devlet tüm imkanlarını seferber etti.Kentlerde kısa sürede kalıcı konutların ve hastanelerin temelleri atıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin ihyası için hayata geçirilen, 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Özhaseki, proje kapsamında 22 yerde yapım ve dönüşüm ofisi açtıklarını belirttti.Bakan Özhaseki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Vatandaşlarımız ofislerimizde, projemizle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz.