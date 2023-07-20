Mehmet Özhaseki: Sağlam ve güvenli yuvalarımızı birlikte inşa edeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde başlatılan 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne ilişkin, "El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.
Yıkıcı depremler 11 ili enkaza çevirirken yaklaşık 50 bin kişi de hayatını kaybetti.
Hasar gören kentlerde devlet tüm imkanlarını seferber etti.
Kentlerde kısa sürede kalıcı konutların ve hastanelerin temelleri atıldı.
Bakan Özhaseki paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin ihyası için hayata geçirilen, 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"22 yapım ve dönüşüm ofisi açıldı"
Özhaseki, proje kapsamında 22 yerde yapım ve dönüşüm ofisi açtıklarını belirttti.
"Sağlam ve güvenli yuvalarımızı birlikte inşa edeceğiz"
Bakan Özhaseki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Vatandaşlarımız ofislerimizde, projemizle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz.