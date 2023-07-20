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Kıbrıs zaferinin yıldönümü Ercan'la taçlandırılıyor! Tarihi gün tarihi açılış: Başkan Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıldönümü bugün Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirdi.

Kıbrıs zaferinin yıldönümü Ercan'la taçlandırılıyor! Tarihi gün tarihi açılış: Başkan Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı
Ekleme: 20.07.2023 - 09:14 Güncelleme: 20.07.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Kıbrıs zaferinin yıldönümü Ercan'la taçlandırılıyor! Tarihi gün tarihi açılış: Başkan Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı
Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olan bugün gerçekleştiriyor.

Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Başkan Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirdi.

3 günlük körfez ülkelerindeki resmi temasların ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşıladı. Açılışın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak.

Çelenk bırakma, saygı duruşu ve anıt özel defterinin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.

10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştireceğini belirterek, 'Artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak.

10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak' dedi.

3 BİN 100 METRELİK PİST

Havalimanı, içerisinde daha fazla yolcu kapasitesi, daha geniş ve ferah sosyal alanlar yer alıyor. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait.

9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Ercan Havalimanı, Bin 500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı. Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak.
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