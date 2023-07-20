Kapalıçarşı'da operasyon: 80 milyon liralık sahte altın ele geçirildi

Ayarı oynanmış altınlar piyasaya sürüldü, polis harekete geçti…İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” suçlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih'te yapılan sahte altınların, Türkiye genelinde kuyumculara satılmaya çalışıldığını belirledi.Kapalıçarşı içerisinde 1 ay boyunca takip edilen, kamera sistemi ile donatılan bir iş yerinde sahte altın üretimi yapıldığı tespit edildi.M.Ö. ve S.Y.’nin ayarı düşük bilezik, altın zincir, reşat altını, yüzük gibi mücevheratlar imal ettikleri, imal etmiş oldukları ayarı düşük mücevherlere yardımcı ustaları ile birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme adı altında son şeklini verdikleri anlaşıldı.13 Temmuz'da düğmeye basan polis, Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcu atölyesine operasyon yaptı.Operasyonda, sahte olduğu değerlendirilen 50 kilogram sahte altın ele geçirildi.Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal bulunurken, 2 şüpheli yakalandı.Yakalanan şüphelilere sevk edildikleri adli makamlarca ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.Öte yandan şüphelilerin ayarı düşük mücevherleri piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci şahıslarla kuryelik yaparak, kimi zaman da saha elemanlarıyla sürmeye çalıştıkları belirlendi.Şüphelilerin bu suçtan finanse ettikleri paraları eşleri ve diğer aile bireyleri adına araç ve taşınmaz mal edinerek gizlemeye ve yasal hale getirmeye çalıştıkları öğrenildi.