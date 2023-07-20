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Kapalıçarşı'da operasyon: 80 milyon liralık sahte altın ele geçirildi

İstanbul polisi, Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu atölyesini bastı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 50 kilogram sahte altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Ekleme: 20.07.2023 - 13:19 Güncelleme: 20.07.2023 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Kapalıçarşı'da operasyon: 80 milyon liralık sahte altın ele geçirildi
Ayarı oynanmış altınlar piyasaya sürüldü, polis harekete geçti…

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” suçlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih'te yapılan sahte altınların, Türkiye genelinde kuyumculara satılmaya çalışıldığını belirledi.

Kapalıçarşı içerisinde 1 ay boyunca takip edilen, kamera sistemi ile donatılan bir iş yerinde sahte altın üretimi yapıldığı tespit edildi.

50 kilo sahte altın ele geçirildi

M.Ö. ve S.Y.’nin ayarı düşük bilezik, altın zincir, reşat altını, yüzük gibi mücevheratlar imal ettikleri, imal etmiş oldukları ayarı düşük mücevherlere yardımcı ustaları ile birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme adı altında son şeklini verdikleri anlaşıldı.

13 Temmuz'da düğmeye basan polis, Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcu atölyesine operasyon yaptı.

Operasyonda, sahte olduğu değerlendirilen 50 kilogram sahte altın ele geçirildi.

Piyasa değeri 80 milyon TL

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal bulunurken, 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilere sevk edildikleri adli makamlarca ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mallar, eşler adına yapıldı

Öte yandan şüphelilerin ayarı düşük mücevherleri piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci şahıslarla kuryelik yaparak, kimi zaman da saha elemanlarıyla sürmeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu suçtan finanse ettikleri paraları eşleri ve diğer aile bireyleri adına araç ve taşınmaz mal edinerek gizlemeye ve yasal hale getirmeye çalıştıkları öğrenildi.
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