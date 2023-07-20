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İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!

Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kurultayda yeniden genel başkan seçilen Akşener, parti içerisinde kendisine muhalif sesleri susturmak için harekete geçti. Akşener, dün aralarında İYİ Parti'nin kurucularından olan 6 ismi ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk etti. Kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerden Günay Kodaz, bu karara tepki gösterdi. "Biz yangına körükle gitmiyoruz ama birileri elinde benzin bidonu yangına benzin döküyor" diyen Kodaz, "Dağdan topladıkları ile bağdakileri kovmaya çıkmışlar. Hodri meydan!" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!
Ekleme: 20.07.2023 - 15:10 Güncelleme: 20.07.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!
Kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, dün 6 ismi disiplin kuruluna sevk etti. Kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerden bir diğeri de Günay Kodaz.

Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini haberlerden duyduğunu belirten Kodaz, bir kalem paylaşımı yaparak, 'İhraç nedenim bu kalemi kurultay öncesi dağıtmış olmam olabilir! Bu kalemi kullanarak blok listedekileri bu kalem ile çizen üst kurul üyelerimiz başımı siz yakmış olabilirsiniz. Çiziklerin intikamı filmin adı' dedi.

İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!

ONUR MADALYASIDIR

Kodaz, paylaşımlarına şöyle devam etti:

'Hatalı kararlarına hatalı dediğim için ise ve Genel Başkan Adayı olarak adım geçtiği içinse bu sevk benim için onur madalyasıdır. Partimdeyim ve beni disipline sevk edenlerin her kararı da tartışılacak bu süreçte bağımsız yargı önünde ve Türk milleti huzurunda!'

İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!

'DAĞDAN TOPLADIKLARI BAĞDAKİLERİ KOVMAYA ÇIKMIŞLAR'

'Biz yangına körükle gitmiyoruz ama birileri elinde benzin bidonu yangına benzin döküyor' diyen Kodaz, 'Dağdan topladıkları ile bağdakileri kovmaya çıkmışlar. Hodri meydan! İYİ Parti benim ve arkadaşlarımın evidir. Orayı biz bin bir emekle kurduk, Kimse beni evimden kovamaz! 8 yıllık ömrümüzü, paramızı, emeğimizi size feda etmeyeceğiz.

İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!

Haklarımı sonuna kadar savunacağım. Hukuk devleti ve demokrasi ülkesindeyiz! Hakkımızı yediği için özür dilemesi gerekenler bir de üstüne bizi kovacakmış! Yok yaaa! Nerede bu yoğurdun bolluğu derler adama. Adaletin kestiği parmak acımaz! Nokta' ifadelerine yer verdi.


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