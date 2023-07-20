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Google, haber makaleleri yazabilen yapay zeka aracını test ediyor

Gazeteciler için bir yardımcı olarak sunulan Google yapay zeka aracı; The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın sahibi olan News Corp'un yöneticileri için tanıtıldı.

Ekleme: 20.07.2023 - 12:49 Güncelleme: 20.07.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Google, haber makaleleri yazabilen yapay zeka aracını test ediyor
Konuya aşina üç kişiye göre Google, haber metinleri üretmek için yapay zeka teknolojisini kullanan bir ürünü test ediyor ve bunu The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın sahibi News Corp gibi haber kuruluşlarına sunuyor.

Genesis çalışma adıyla bilinen araç, bilgileri - örneğin güncel olayların ayrıntılarını - aldıktan sonra içeriği oluşturabiliyor.

Ürüne aşina olan üç kişiden biri, Google'ın bunun gazeteciler için bir tür kişisel asistan olarak hizmet edebileceğine inandığını ve zaman kazandırmak için bazı görevleri otomatikleştirebileceğini söyledi.

'Gazetecilerin işini elinden almıyor'

Google sözcüsü Jenn Crider yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Haber yayıncılarıyla, özellikle de küçük yayıncılarla ortak hareket ederek, gazetecilere çalışmalarında yardımcı olacak yapay zeka özellikli araç fikirlerini keşfetmenin ilk aşamalarındayız.

Bu araçlar, gazetecilerin haber yazma konusundaki rollerini elinden almıyor ve bu düşünülemez. Yapay zeka, bunun yerine, başlıklar ve diğer yazı stilleri için seçenekler sağlayabilir.

Olumsuz yanları da var

Bir gazetecilik profesörü ve medya yorumcusu olan Jeff Jarvis, Google'ın yeni aracının açıklandığı gibi potansiyel olumlu ve olumsuz yanları olduğunu söyledi.

New York Şehir Üniversitesi Craig Newmark Gazetecilik Yüksek Okulu Direktörü Jarvis, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Bu teknoloji olgusal bilgileri güvenilir bir şekilde sunabiliyorsa, gazeteciler bu aracı kullanmalıdır.

Öte yandan, gazeteciler ve haber kuruluşları tarafından nüans ve kültürel anlayış gerektiren konularda kötüye kullanılırsa, yalnızca aracın değil, onu kullanan haber kuruluşlarının güvenilirliğine zarar verebilir.

Bazı şirketler şimdiden planlarını açıkladı

Dünyanın dört bir yanındaki haber kuruluşları, yapay zeka araçlarını kullanıp kullanmama konusunda hala kararsız.

The Times, NPR ve Insider da dahil olmak üzere pek çok haber kuruluşu, çalışanlarına, saniyelerin ve doğruluğun çok önemli olduğu haber dünyasında yapay zekanın potansiyel kullanımlarını keşfetmeyi planladıklarını bildirdi.

Google'ın yeni aracının, onlarca yıldır kendi makalelerini yazan gazeteciler arasında da endişe yaratacağı kesin.

Associated Press de dahil olmak üzere bazı haber kuruluşları, kurumsal kazanç raporları da dahil olmak üzere çeşitli haberleri oluşturmak için uzun süredir yapay zekayı kullanıyor. Ancak bunlar, gazeteciler tarafından oluşturulan makalelerle karşılaştırıldığında hala yetersiz.

Google, haber makaleleri yazabilen yapay zeka aracını test ediyor



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