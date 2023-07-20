Esenyurt’ta ‘neden yol veriyorsun’ dediği genci, bıçaklayarak öldürdü

Trafikte vahşetin adresi bu kez İstanbul'un Esenyurt…Dün öğle saatlerinde Talatpaşa Mahallesi'nde aracıyla ilerleyen Burak İşler, bir motosiklet sürücüsüne yol verdi.İşler'in kullandığı aracın arkasında seyreden Kenan K. isimli sürücü de, “Trafik var, neden yol veriyorsun?” diyerek, genç adama tepki gösterdi.İkili arasında başlayan yol verme tartışması, kısa sürede kavgaya döndü.Kavga sırasında Kenan K., İşler'i bıçakladı.Ağır şekilde yaralanan genç, koşarak olay yerinden uzaklaşmak istese de yolun karşısında kanlar içerisinde yere yığıldı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne haber verdi.KurtarılamadıSağlık ekipleri yaralı genci olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırsa da tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.Genç sürücünün yere yığıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.