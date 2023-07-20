Darbe toplantısına katılanlar için karar günü… Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenler o günü bekliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları hız kesmedi.Genel başkanlık koltuğuna oturmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partideki kritik isimleri kendi yanına çekti. Zoom üzerinden darbe toplantısı gerçekleştirdi.Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Gükhan Günaydın, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel gibi partinin PM'sinde ve grup yönetiminde bulunan isimlerle yapılan toplantı, Genel Merkez'de yeni bir krizin fitilini ateşledi.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, en yakınlarının gerçekleştirdiği ihanet toplantısıyla şoka girdi. Kılıçdaroğlu'nun videoyu izledikten sonra nutku tutulurken olağanüstü topladığı MYK'da istifa sesleri yükseldi.Herkes, toplantıya katılan isimler hakkında ne karar verileceğini merak etti. Gizli toplantıya katılan Özgür Özel, hiçbir şekilde istifa etmeyeceğini söyledi.CHP'de ise gözler pazar günü yapılacak Parti Meclisi'ne kilitlendi. Öyle ki Ekrem İmamoğlu'na destek verenlerin burada bir güç gösterisi ortaya koyacağı iddia edildi. Toplantının karşılıklı gergin geçeceği tansiyonun yüksek olacağı bir toplantı yaşanacağı belirtildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre toplantıda Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimlerin görevden alınacakları iddia ediliyor...Toplantı sonrası yaşanan tartışmalardan birisi de, görüntüleri kimin sızdırdığıyla ilgiliydi. CHP kulislerinde, videonun Ekrem İmamoğlu tarafından sızdırıldığı iddialarının da konuşulduğu belirtildi.Yine CHP'li isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylüle kadar bekleyeceğini, ardından operasyona başlayacağını ve toplantıda yer alan isimleri partiden ihraç etmeye başlayacağını iddia etti.