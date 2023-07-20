CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler isyanda... 'İşçinin dostuyuz derler işçinin hakkını vermezler'

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi 10 ay önce yapılması gereken promosyon ihalesini yapamadığı için 7 bin işçi mağdur oldu. Belediyede çalışan memurların promosyon ihalesi özel bir banka ile 10 ay önce yapılarak yapılmış her memurun hesabına net 24 bin lira para yatırılmıştı. 10 aydır bekleyen işçiler ise, “Bunlar sosyal demokrat işcinin dostu belediyeyiz diye geçinirler işcinin hakkını vermezler” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını sadece banka promosyon ihalesini vermemekle mağdur etmedi. Kurban Bayramında il genelinde bütün ilçe belediyeleri çalışanlarına en az 7 bin TL kurban parası ödedi. Büyükşehir belediyesi işçilerin hesabına 325 lira para yatırdı. Çalışan işçiler, "Biz bu para ile değil kurban; tavuk bile alamayız" diyerek olanların kabul edilemez olduğunu belirttiler.Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işçi sürgünleri son hız devam ediyor. 9 işçi kent merkezinden kent merkezine en uzak ilçelere sürgün edildiği iddia edildi. Akseki, İbradı, Alanya gibi yerlere sürgün edilen işçilere belediye "Görevlendirme" demesi dikkat çekti. Çalışanlar ise, "Hepimiz çok tedirginiz Sen, ben yok deyip işçiyi perişan ettiler" dediler.