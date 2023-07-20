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Beyaz Gazete
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CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan darbe toplantısına ilk tepki: Nutku tutulmuş!

Ekrem İmamoğlu ile CHP'li isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı gizli darbe toplantısı gerçekleştirdi. Zoom üzerinden yapılan toplantının kaydının internete sızmasıyla CHP'de yeni bir krizin fitili ateşlendi. Herkes, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisini merak etti. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi sarsan toplantıyı bir MYK üyesinden öğrendi. Nutku tutulan Kılıçdaroğlu, toplantıya katılanlarla ilgili şunları söyledi…

CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan darbe toplantısına ilk tepki: Nutku tutulmuş!
Ekleme: 20.07.2023 - 10:27 Güncelleme: 20.07.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan darbe toplantısına ilk tepki: Nutku tutulmuş!
Muhalefetin gündemi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin ağır toplarının genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı gizli darbe toplantısıydı.

KILIÇDAROĞLU'NA EN YAKIN İSİMLERDİ...

İmamoğlu'nun aralarında Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Gükhan Günaydın, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel gibi partinin PM'sinde ve grup yönetiminde bulunan isimlerle yaptığı ihanet toplantısı, gündemi sarstı.

Gizli darbe toplantısının 15 dakikalık bölümü, YouTube'da açılan 'Değişim Gerçeği' isimli hesaptan yayınlandı. Zoom üzerinde gerçekleşen toplantının ardından CHP MYK olağanüstü toplandı.

CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan darbe toplantısına ilk tepki: Nutku tutulmuş!

Herkes, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini devirmek için gerçekleştirilen toplantıyla ilgili tepkisini merak etti. Milliyet gazetesinin haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu, gizli darbe toplantısını dün sabah MYK üyesinden öğrendi.

VİDEOYU İLK İZLEDİĞİNDE...

Adı gizli tutulan bir MYK üyesi, videoyu Kemal Kılıçdaroğlu'na izletti.

CHP kurmaylarından alınan bilgiye göre kendisine en yakın isimlerden Bülent Tezcan, Engin Altay, Muharrem Erkek'in de katıldığı toplantıyı izleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun nutku tutuldu, hiçbir şey söyleyemedi…

CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan darbe toplantısına ilk tepki: Nutku tutulmuş!

MYK'YA KATILMADILAR

MYK'ya İmamoğlu ile birlikte hareket eden Grup Başkanı Özgür Özel Manisa'da olduğu için katılamazken, İstanbul Silivri'deki bir programa katılan Gökhan Günaydın da süratle Ankara'ya hareket etmesine karşın yetişemedi.

'İSTİFA ETMELİLER...'

Milliyet'in haberine göre 'Parti meselelerinin bu şekilde tartışılmasının ağır sonuçları olur?' görüşünün dillendirildiği toplantıda bazı MYK üyeleri, Özel ve Günaydın'ın istifalarını istedi.

CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan darbe toplantısına ilk tepki: Nutku tutulmuş!

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK TEPKİ...

Kılıçdaroğlu'nun ise 'bakarız arkadaşlar' demekle yetindi. Kılıçdaroğlu'nun 'Daha önce iki kez istifalarını istedim ama etmediler' dediği iddiası da kulislere yansırken toplantı sonrası yapılan değerlendirmelerde, 'Genel Merkez'in konuyu büyütmeme' eğiliminde olacağı ifade edildi.

CHP kulislerinde Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifasının istenmesi halinde parti grubunda konunun verilecek bir güvensizlik önergesi ile güven oylamasına dönüşebileceği, bunun da siyasi açıdan risk oluşturabileceği konuşuluyor.


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