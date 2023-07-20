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Başkan Erdoğan "Çağrımı yineliyorum" diyerek açıkladı! Uluslararası topluma "Kıbrıs" çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Ercan Havalimanı’nın açılış töreninde konuştu. Uluslararası toplumu, KKTC'ye yönelik hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet eden Erdoğan, "Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan
Ekleme: 20.07.2023 - 14:01 Güncelleme: 20.07.2023 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan 'Çağrımı yineliyorum' diyerek açıkladı! Uluslararası topluma 'Kıbrıs' çağrısı
Başkan Erdoğan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu eser Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır. Yeni terminal tesisine oranla 6 kat büyütülmüş, 10 milyon yolcuya hizmet verecek duruma getirilmiştir. Havalimanının uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değil. Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı haline gelmiştir.

Başkan Erdoğan 'Çağrımı yineliyorum' diyerek açıkladı! Uluslararası topluma 'Kıbrıs' çağrısı

YOLCU KAPASİTESİ 10 MİLYON OLACAK

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yatırım kaynağının ise yatırımcı şirket tarafından sağlandığı belirtildi. Ercan Havalimanı'nın Türkiye'nin 4'üncü büyük havalimanı olan Dalaman'dan daha büyük bir havalimanı olduğunu ifade edildi. Yolcu kapasitesi 10 milyon olacak

TOPLAM 30 UÇAKLIK PARK ALANINA SAHİP

450 milyon euroya mal olan 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanına sahip olan yeni havalimanının yolcu giriş ve çıkış salonları, binanın genel yapısı modern mimarisiyle ön plana çıkıyor.

Başkan Erdoğan 'Çağrımı yineliyorum' diyerek açıkladı! Uluslararası topluma 'Kıbrıs' çağrısı

85 BİN METREKARELİK AÇIK VE KAPALI OTOPARK ALANI

Yeni havalimanı 128 bin metrekarelik terminal alanına ve toplam 85 bin metrekarelik açık ve kapalı otoparkına sahip. Yeni pist ise 3 bin 200 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde. Yeni havalimanının bagaj sistemi içerisinde entegre 4 adet patlayıcı tespit x-ray bulunuyor

Giden yolcu katında 16 adet x-ray ve kapı tipi metal dedektör bulunan havalimanında ikisi körüklü 8 adet yolcu biniş köprüsü bulunuyor. Çevreyolu boyunca tamamen fiber ile döşenmiş ihbar sistemi (yaklaşık 16 kilometre) aynı zamanda bu ihbar sistemlerini takip eden güvenlik kameraları bulunuyor.

44 ADET PASAPORT KONTROL NOKTASI BULUNUYOR

Girişler, 4 sağda ve 4 solda olmak üzere x-ray cihazlarıyla sağlanacak. Ardından geçilecek alanda yolcuları 60 adet check-in noktası karşılayacak. Burada verilen bagajlar, elektronik sistemler ve güvenlik tarama cihazlarıyla el değmeden 15 metre aşağıya indirilecek, daha sonra uçağa güvenli bir şekilde taşınacak

4.5 kilometrelik de bir bagaj ray hattına sahip olan terminalde hızlı geçişlerin sağlanması açısından giden yolcu için 24 adet, gelen yolcu için 20 olmak üzere 44 pasaport kontrol noktası, engelli ve özel geçişler yer alıyor. Güvenliğin sağlanması için servis araçları ve yolcu araçları ayrı bölmelerden alana giriş yapacak.

Başkan Erdoğan 'Çağrımı yineliyorum' diyerek açıkladı! Uluslararası topluma 'Kıbrıs' çağrısı
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