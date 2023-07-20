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BAE'den Türkiye açıklaması: 'İlişkilerimizin en hızlı geliştiği ülke haline geldi'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Türkiye'nin, BAE'nin ilişkilerinin en hızlı geliştiği ülke haline geldiğini belirterek, "Birleşik Arap Emirlikleri aslında Türkiye'yi çok önemli ticari, ekonomik ve stratejik ortak olarak görüyor." dedi.

Ekleme: 20.07.2023 - 02:43 Güncelleme: 20.07.2023 - 02:45 / Editör: Ozge Selin
BAE'den Türkiye açıklaması: 'İlişkilerimizin en hızlı geliştiği ülke haline geldi'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının üçüncüsü, Abu Dabi'de Emirates Palace Mandarin Oriental Otel'de yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla düzenlenen BAE-Türkiye İş Forumu'nda, iki ülkeden başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık sektörleri olmak üzere birçok sektörden çok sayıda iş insanı bir araya geldi.

Forumun kapanış oturumunda konuşan BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zeyoudi, son dönemde iki ülke arasında yapılan anlaşmalar sonrası ilişkilerin hızla ilerlediğini ve yeni ufukların açıldığını söyledi.

BAE'den Türkiye açıklaması: 'İlişkilerimizin en hızlı geliştiği ülke haline geldi'

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin çok büyük ivme kazandığını dile getiren Zeyoudi, şöyle devam etti:

"Ortak kazanım projesiyle yola çıkılmış bir ilişki söz konusu. İki ülke arasında çok fazla anlaşma sağlandı bugüne kadar. Bu anlaşmalar sayesinde stratejik noktalara ulaşmış vaziyetteyiz. 18 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz var. Bunlar petrol dışı kazanımlar. 'Türkiye, ilişkilerimizin en hızlı geliştiği ülke haline geldi.' diyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri aslında Türkiye'yi çok önemli ticari, ekonomik ve stratejik ortak olarak görüyor. Aynı zamanda Türk-Arap İş Adamları Meclisi'ni de çok önemli bir kurum addediyor."

BAE'den Türkiye açıklaması: 'İlişkilerimizin en hızlı geliştiği ülke haline geldi'

"SİZE KARŞI ÇOK POZİTİF BİR BAKIŞ AÇIMIZ VAR"

Zeyoudi, Türk iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Türkiye'yi ülkemize davet etmek istiyorum. Sürdürülebilir büyümemizde bizimle ortak olması için davet ediyoruz. Çünkü size karşı çok pozitif bir bakış açımız var." diye konuştu.

Karşılıklı yatırımlar ve işbirliklerini daha da artırabileceklerini dile getiren Zeyoudi, "Bu da iki dost ülkenin ortak büyümesini sağlayabilir. Ülkelerimiz arasında çok önemli ortaklıklar var. 'Aynı vizyona sahibiz.' diyebiliriz. İki ülkenin de çok güzel etkileri var. Dünya genelinde de uluslararası ortaklıkta bu etkileri uluslararası anlamda görebiliriz hem ekonomik hem de politik olarak." dedi.

Bakan Zeyoudi, bugün 50,7 milyar dolarlık anlaşmalara imza attıklarını belirterek, bu anlaşmaların iki ülke halkına hayırlı olmasını diledi.
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