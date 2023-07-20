Artvin'deki yangının ardından Dereiçi köyü sakinlerinin yeni evleri tamamlandı

Türkiye felaketlerle mücade ediyor...Yaz mevsimin gelmesiyle orman yangınları da peş peşe yaşanıyor.Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde 17 Mart 2021 tarihinde yangın meydana gelmiş, çoğunluğu ahşap olan 42 ev, 64 ahır ve samanlık rüzgar etkisiyle yanarak kullanılmaz hale gelmişti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) evleri yananlar için konut projesi hazırlandı.Zemin etüt ve kazı çalışmalarının ardından proje kapsamında binalar, yatay mimarili ve taş-ahşap karışımı ile inşa edildi.Yusufeli'de bulunan 170 haneli Dereiçi köyünde yangının üzerinden 3 yıl geçerken, evleri zarar gören afetzedeler için yapılan konutlar tamamlandı.İnşaatı tamamlanıp, çevre düzenlemesine geçilen 7 bloklu 42 konutun 2 ay sonra sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor."O günden bugüne devletimiz her türlü yanımızda" diyen ve aynı zamanda yangında evi yanan Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, şöyle dedi:O günden bugüne yapılan bunca emek, yatırım. Vatandaşları geçici konutlarından kalıcı konutlarına kura çekerek geçirdik, şu an 15 hane konutlara geçti. Tabii ki eksikler var, olacaktır da, yavaş yavaş eksik görüldükçe eksikleri gidermeye çalışıyoruz.Vatandaşları kalıcı konutlarında rahat ettirmeye çalışıyoruz. 42 konut var 7 bloktan oluşan.64 ahır ve samanlık var, bunların da 33'ü afetzedelere çekildi, diğerleri de Çevre Şehircilik üzerinden kentsel dönüşüm için çekilecek vatandaşlara hazırlandı.Bir başka afetzede Mevlut Coşan ise, şunları söyledi:Yangın sonrası evlerimi yapma sözlü verildi ve yaptılar. Mutluyum, evimde oturuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha önceleri köy evinde oturuyorduk. Bu evler bize şehir evi gibi geliyor. Bu evlere de ayrıca alışmaya çalışıyoruz.