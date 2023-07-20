2023 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı!

2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından YKS tercih kılavuzu da yayınlandı.Adaylar kılavuz aracılığıyla Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarını öğrenebilecek. Resmi kılavuz ise önümüzdeki günlerde erişime açılacak.