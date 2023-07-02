  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sıcak diplomatik yaz: Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Yunan medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yaz yoğun bir diplomatik maratona hazırlandığını belirtti ve 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesinin AB ve Yunan ilişkileri için kritik öneme sahip olduğunu yazdı.

Ekleme: 2.07.2023 - 13:36 Güncelleme: 2.07.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Sıcak diplomatik yaz: Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
28 Mayıs'taki Seçim zaferi sonrası dünya basını gözlerini ülkemizdeki yeni döneme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı adımlara çevirdi.

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyasının bugünkü gündeminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı vardı.

ERT News'de yayınlanan 'Uluslararası maraton: Erdoğan için sıcak diplomatik yaz' başlıklı haberde bayram tatili sonrası Erdoğan'ın diplomatik bir maratona girmeye hazırlandığı belirtildi.

En merak edilen durak: 11-12 Temmuz Vilnius
Erdoğan'ın yoğun programı içerisinde komşuda da en çok merak edilen durak 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi oldu.

Batılı yetkililer, Vilnius zirvesinde İsveç'i Blok’a resmen kabul etmeyi umuyorlardı .Ancak Pazartesi günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılarak gerçekleştirilen provokasyon tansiyonu yeniden yükseltti ve İskandinav ülkesinin askeri ittifaka hızlı bir şekilde katılma şansını gölgeledi.

6 Temmuz'da NATO karargahında kritik toplantı
ERT News da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çirkin provokasyona sert tepki gösterdiğini, İsveç için sürecin zorlaştığına vurgu yaptı ve Vilnius zirvesi öncesi 6 Temmuz'da Brüksel'deki NATO karargahında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının, istihbarat başkanlarının bir araya geleceğini hatırlattı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki hafta İsveç’in NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna'daki savaş hakkında görüşmek üzere İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacağını açıkladı. Görüşme, Türkiye ve İsveç arasında 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak üst düzey toplantının hemen öncesinde, 5 Temmuz’da gerçekleşecek.

Sırada körfez ülkeleri var
ERT News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki haftalarda başta Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez ülkelerini ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti ve Erdoğan'ın bayram süresi boyunca başta Afrika ve Arap ülkeleri olmak üzere İslam dünyasının hemen hemen tüm liderleriyle temasa geçtiğini ve iyi dileklerini ilettiğini vurguladı.

Eylül'de ABD ziyareti
Yunan basın organı, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gideceğini hatırlattı ve Erdoğan'ın ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulacağını belirtti.

Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Liberal gazetesi de Vilnius'daki İsveç pazarlığının çetin geçeceğini öne sürerek Batı'da tüm gözlerin Erdoğan'a çevrildiğini vurguladı.

VİLNİUS zirvesinin Ankara'nın Batı ve Yunanistan ile olan ilişkilerini belirleyeceğini öne süren yazar, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in dün yaptığı 'Türkiye müttefikimiz olmalı' çağrısına dikkat çekti.

NATO, Avrupa Birliği ve Berlin hükümetinin AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden kurulması için bir yol aradığına dikkat çeken yazar, AB-Türkiye ilişkilerindeki yeni çerçevenin Yunan-Türk ilişkilerine yönelik beklenti oluşturduğunu belirtti.
Sıcak diplomatik yaz: Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşım
NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Varank'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki: Kinlerinden 'deep' hasta oldular
Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu
Wagner'in isyanının ardından Putin'den kritik hamle: Asker maaşlarına zam yaptı
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Osmangazi Köprüsü 7 yaşında! Kurban Bayramı'nda yeni rekor kırıldı
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Yunan gazeteden skandal iddia! ABD heyetini işaret ettiler: Türkiye’de boğazların isimleri değiştirilsin!
CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! 'Yarın da gideceğiz'
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
CHP ve İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında şok iddia: Yeni parti kuracaklar…
İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz
2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!