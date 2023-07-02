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MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 2.07.2023 - 11:36 Güncelleme: 2.07.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!'
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MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
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