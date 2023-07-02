MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!'