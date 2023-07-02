Milyonların gözü kabine toplantısında: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri duyuracak

Hükümet bayram dönüşünde yoğun mesaisine başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Gündemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. İsveç'in NATO üyeliği de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.Kabine Toplantısı tarihi ve gündem konu başlıkları araştırmaları hız kazandı. Yeni Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı son olarak 14 Haziran'da yapılmıştı. Türkiye ekonomisi ve siyasetinin ele alınacağı Yeni Kabine Toplantısı'nda emekli ve memur maaş zammı, vergisiz bilgisayar ve telefon, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik desteği gibi düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. İşte 2023 Temmuz Kabine Toplantısı tarihi ve gündemine ilişkin merak edilenler...KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?Yeni Kabine'nin üçüncü toplantısında emekli ve memur maaş zammı, vergisiz bilgisayar ve telefon, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik desteği gibi konuların ele alınması bekleniyor.ZAM ORANI ELE ALINACAKCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündeminde en düşük memur maaşının net 22 bin liraya çıkarılmasına dair düzenlemede gelinen son durum var. Diğer memurların görev, unvan ve derecelerine göre kademeli maaş zammı alabilmesine dönük hazırlıklar ele alınacak.En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesine dönük atılacak adımlar da Kabine'de masaya yatırılacak.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de tüm kesimi ilgilendiren müjdeleri duyuracak.