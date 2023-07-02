  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanabileceğine dair paylaşımlara soruşturma

17 yaşındaki gencin öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerin Türkiye'de de olabileceğine ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 2.07.2023 - 14:36 Güncelleme: 2.07.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanabileceğine dair paylaşımlara soruşturma
Fransa'da tansiyon düşmek bilmiyor...

Polis tarafından ateş açılan 17 yaşındaki Nahel M.'nin ölümü vatandaşları sokağa döktü.

5 gün önce yaşanan olaylarda halkın öfkesi dinmiyor.

Eylemciler adeta isyan çıkararak ülkenin dört bir yanını ateşe veriyor.

Bu süreçte halk güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken yağmacılar da durumu fırsata çeviriyor.

Provokasyonlar başladı
Tüm dünyanın kilitlendiği olay, Türkiye'de de gündeme oturdu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı benzer olayların ülkemizde yaşayan mültecilerin de gerçekleştirebileceği yönünde asılsız iddialar ortaya atmaya başladı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yanıltıcı, yanlış algı oluşturarak kamu düzenini, kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.

'Provokatif ve manipülasyon paylaşımlara soruşturma başlatıldı'
Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır.
Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Adalar’da çöp yığınları içinde denize girdiler: Bölge halkı CHP'li belediyeye isyan etti
Sıcak diplomatik yaz: Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşım
NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Varank'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki: Kinlerinden 'deep' hasta oldular
Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu
Wagner'in isyanının ardından Putin'den kritik hamle: Asker maaşlarına zam yaptı
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Osmangazi Köprüsü 7 yaşında! Kurban Bayramı'nda yeni rekor kırıldı
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Yunan gazeteden skandal iddia! ABD heyetini işaret ettiler: Türkiye’de boğazların isimleri değiştirilsin!
CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! 'Yarın da gideceğiz'
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
CHP ve İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında şok iddia: Yeni parti kuracaklar…
2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Üzerinden araba geçtikçe değerleniyor: Metrekaresi 200 dolar

Üzerinden araba geçtikçe değerleniyor: Metrekaresi 200 dolar

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!