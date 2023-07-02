Fahrettin Koca Kurban Bayramı tatilinin 9 günlük kaza bilançosunu açıkladı

Milyonlarca vatandaş heyecanla Kurban Bayramı'nı bekledi.Bu yıl da bayram tatili 9 gün ilan edildi.Ardından vatandaşlar geçtiğimiz cumartesi gününden arife gününe kadar yollarda büyük bir yoğunluk oluşturdu.Yurdun dört bir yanına akın edenler için İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere sık sık tedbir uyarıları yapıldı.Emniyet ekipleri yollarda sürücüleri denetlerken sağlık ekipleri de teyakkuzdaydı.Tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen bu yıl da kazalar kaçınılmaz oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatilinin son gününde kaza bilançosunu açıkladı.Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz.Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın.