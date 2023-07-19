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Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek

Nurol Makina tarafından geliştirilen EJDER KUNTER II 4X4 Özel Amaçlı Platform IDEF 2023'te sergilenecek. Aracın çok yönlülüğü, fuarda sergilenen çeşitli konfigürasyonlar ve görev modülleri aracılığıyla gösterilecek. Fuarda, özel olarak dizayn edilen tek araçta EJDER KUNTER II'nin "mahkum taşıyıcı", "personel taşıyıcı", "komuta kontrol" ve "ambulans" olmak üzere 4 ayrı konfigürasyonundan kesitler görmek mümkün olacak.

Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek
Ekleme: 19.07.2023 - 11:44 Güncelleme: 19.07.2023 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen EJDER KUNTER II 4X4 Özel Amaçlı Platform yeni tasarımıyla ilk kez 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtılacak.

Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2023'te yeni geliştirdiği ve üretimini sürdürdüğü bir dizi zırhlı aracı sergileyecek.

Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek

Şirket, 2017 yılındaki fuarda ilk kez tanıttığı EJDER KUNTER aracını bu kez yeni versiyonuyla yurt içi ve dışındaki ihtiyaç makamlarının beğenisine sunacak.

Nurol Makina, fuarda EJDER KUNTER II 4x4'ü rakiplerinden ayıran temel özellikleriyle gözler önüne serecek. Aracın çok yönlülüğü, fuarda sergilenen çeşitli konfigürasyonlar ve görev modülleri aracılığıyla gösterilecek.

Fuarda, özel olarak dizayn edilen tek araçta EJDER KUNTER II'nin 'mahkum taşıyıcı', 'personel taşıyıcı', 'komuta kontrol' ve 'ambulans' olmak üzere 4 ayrı konfigürasyonundan kesitler görmek mümkün olacak.

Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek

Özgün tasarımdan çıkan özel platformlar

Teknolojik gelişmeler ve muharebe sahasındaki güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonunda EJDER KUNTER 4X4 Özel Amaçlı Platform ortaya çıktı. Aracın görünümünden donanımlarına kadar bir dizi önemli değişikliğe gidildi.

Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanan EJDER KUNTER II, tam bağımsız süspansiyon sistemine sahip bulunuyor.

EJDER KUNTER II sahip olduğu performans değerleriyle her türlü iklim ve arazi koşuluna uyum sağlayabiliyor. Araç bu sayede kentsel alanlarda olduğu kadar kırsalda da etkin bir şekilde görev yapabiliyor.

EJDER KUNTER II'nin tasarımı, kullanıcı gereksinimlerine göre yapılandırılabiliyor ve özel görev ekipmanlarının entegrasyonunu da içerecek özel bir platforma dönüşüyor.

Yüksek yaklaşma ve uzaklaşma açılarıyla önemli bir operasyonel kabiliyet sunan EJDER KUNTER II, yüksek balistik koruma kabiniyle 14'e kadar personelin güvenli şekilde görev yapmasına imkan sağlıyor.

Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek

Yüksek güvenlik gerektiren görevler için hazır

EJDER KUNTER 4X4 Özel Amaçlı Platform, Nurol Makina'nın özgün tasarımı olması dolayısıyla kullanıcı istekleri doğrultusunda bir dizi konfigürasyonda üretilebiliyor. Araç, kullanım konseptine göre silah kulesi entegrasyonuyla da önemli bir caydırıcılık kazanıyor.

Hidrolik güç destekli direksiyona sahip araç, -32 ile +55 derece sıcaklıklarda görev yapabiliyor. Ayarlanabilir ergonomik sürücü ve operatör koltuğu kullanım konforunu artırıyor.

Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek

Araç, tüm bu özellikleriyle askeri, iç güvenlik ve sivil kullanımlarında ihtiyaç duyduğu konfigürasyonlara uyarlanabiliyor. EJDER KUNTER, bu sayede zırhlı lojistik kamyon, zırhlı tanker, silah taşıyıcı araç, komuta kontrol aracı, personel taşıyıcı araç, zırhlı para taşıma aracı, tutuklu taşıma aracı, KBRN aracı, iç güvenlik aracı, keşif aracı ve zırhlı ambulans aracı olarak kullanılabiliyor.

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