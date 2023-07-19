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Beyaz Gazete
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Yatırımcının gözdesi Türkiye olacak: Yeni anlaşmalar yakın! 'Körfez Seferi'nde son durak BAE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Katar sonrası Körfez turundaki temaslarını sürdürüyor. Buralarda önemli anlaşmaların imzalanması sonrası Başkan Erdoğan'ın son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak olan Başkan Erdoğan, Zayed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

Yatırımcının gözdesi Türkiye olacak: Yeni anlaşmalar yakın! 'Körfez Seferi'nde son durak BAE
Ekleme: 19.07.2023 - 13:02 Güncelleme: 19.07.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Yatırımcının gözdesi Türkiye olacak: Yeni anlaşmalar yakın! 'Körfez Seferi'nde son durak BAE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak 'TC-TRK' ile Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Erdoğan'ın BAE ile görüşmesi sonrası iki ülke arasında yeni ticaret köprülerinin kurulması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BAE'DE

Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da BAE'ye geldi.

Yatırımcının gözdesi Türkiye olacak: Yeni anlaşmalar yakın! 'Körfez Seferi'nde son durak BAE

Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

Yatırımcının gözdesi Türkiye olacak: Yeni anlaşmalar yakın! 'Körfez Seferi'nde son durak BAE

Baş başa görüşme gerçekleştirecek iki lider, anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, Zayed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak edecek.




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