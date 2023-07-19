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Beyaz Gazete
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Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var

Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, ülkede neşeyle karşılandı. Suudi-Türk Yatırım Forumu'nda çeşitli alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalanmasından ise övgüyle söz edildi.

Ekleme: 19.07.2023 - 09:48 Güncelleme: 19.07.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde'deki Selam Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.

Oturumun başında Veliaht Prens Bin Selman, Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlar Kurulu'nda, 'söz konusu görüşmelerin sonucunda, Suudi Arabistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda bir dizi anlaşmanın imzalanmasına tanık olunduğu' kaydedildi.

Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var

Toplantıda, Suudi-Türk Yatırım Forumu'nda çeşitli alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalanmasından övgüyle söz edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında, doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.

Öte yandan, Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, iki ülke arasında savunma iş birliğine yönelik bir yürütme planına ek olarak, Türk insansız hava araçlarının satın alınması için iki sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti başta Suudi Arabistan haber ajansı SPA olmak üzere pek çok gazetede yer aldı.

SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 1929'da imzalanan 'Muhadenet Muahedesi'ne (Dostluk Anlaşması) dayanan tarihi ve güçlü ilişkiler olduğu hatırlatıldı. İki ülkenin sahip olduğu coğrafi konum sayesinde ilişkilerin gelişip büyüdüğü ifade edilen haberde, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin, ilişkilerin gücünü ortaya koyduğu vurgulandı.

Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var

Ukaz gazetesi haberinde, iki ülkenin bölgede oynadığı önemli role atıfta bulunarak, iki liderin, ikili ilişkileri kardeşlik temelinde ve bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirmeye kararlı olduğu ifade edildi.

El-Medine gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cidde'ye gelişini Twitter'dan 'Türk Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da' etiketiyle (hashtag) duyurdu.

'Sabq' gazetesi, internet sayfasında 'Türkiye ve Suudi Arabistan bölgesel ve uluslararası ağırlığa sahip.

İki devlet de Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın temel direği.' ifadesine yer verdi. Gazete, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, oynadıkları dengeli ve etkin rolle uluslararası barış ve güvenliği koruduklarına ve dünyanın en büyük ekonomilerinin dahil olduğu G20'ye üye olduklarına dikkati çekti.

Sabq, Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaretin, ikili ilişkileri daha ileriye taşıyacağına vurgu yaptı.

Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var
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Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var
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