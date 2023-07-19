  • USD: 26,90 - 26,94
  • EURO: 30,18 - 30,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

ABD basınında yer alan haberlere göre nisan ayında Türkiye'deki 700 bin TikTok hesabı çalındı. Seçimlerden hemen önce gerçekleşen bu olayın TikTok'taki en büyük zaafiyet olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Ekleme: 19.07.2023 - 14:40 Güncelleme: 19.07.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış
TikTok dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri. ABD - Çin rekabeti nedeniyle büyük güvenlik tartışmalarının odağında olan TikTok aynı zamanda Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları arasında da oldukça popüler. ABD merkezli medya kuruluşu Forbes'da yer alan bilgilere göre Nisan 2023'ta Türkiye'deki 700 bin TikTok hesabı çalındı. Daha da önemlisi TikTok'un güvenlikten sorumlu yöneticisi Kim Albarella'ya sistemdeki zaafiyetin geçen yıl iletildiği ama TikTok'un maliyetler nedeniyle adım atmadığını öne sürüldü.

En büyük güvenlik zaafiyeti
 TikTok'un gönderdiği tek kullanımlık şifrelerin üçüncü kişiler tarafından görülebildiği belirtildi. Forbes'un haberine göre İngiltere merkezli istihbarat şirketi GCHQ, Çinli sosyal medya devini de bilgilendirdi. Saldırıların Türkiye'deki seçimlerden önce gerçekleşmesi bunların bilinçli olarak yapıldığı iddialarına da neden oldu. Nisan 2023'teki saldırının TikTok'taki en büyük güvenlik zaafiyeti olduğu belirtildi. Daha önce platformda bu boyutta bir hesap çalma vakasının yaşanmadığı vurgulandı.
Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...
CHP'den İmamoğlu'nun gizli toplantısına zehir zemberek sözler: Partimizin hiyerarşisini dikkatte almayan bu toplantıdan haberimiz yoktu
Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor
BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na şarkılı gönderme: Tutmayın yol verin gidene
Yatırımcının gözdesi Türkiye olacak: Yeni anlaşmalar yakın! 'Körfez Seferi'nde son durak BAE
CHP MYK olağanüstü toplandı: Sızdırılan toplantıda bulunan üyelerin istifası istenecek
İmamoğlu'ndan 'gizli toplantı' ile ilgili ilk açıklama
Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek
CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş’tan 'değişim' çağrılarına olay gönderme: Önce kendilerinden başlayabilirler
Seyir halindeki metrobüste korku dolu anlar: Yangın paniğe neden oldu!
'Erdoğan için yarışıyorlar' ABD'li dergiden çarpıcı Türkiye analizi…
Çanakkale'de yanan alanlar havadan görüntülendi
CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm
İsrail basını, dikkat çeken başlıkla Türkiye'nin atağını yazdı
Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var
Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti
Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
CHP'de gizli darbe toplantısı! İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa oldu
Savcı mütalaasını açıkladı: Merdan Yanardağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten sekiz yıl iki aya kadar hapis talebi
Görünmeyeni görünür hale getiriyor: Türkiye'de bir ilk ERALP envantere giriyor

Görünmeyeni görünür hale getiriyor: Türkiye'de bir ilk ERALP envantere giriyor

Perşembe gününe dikkat! Dünya'yı vuracak: Haftalarca sürme ihtimali var...

Perşembe gününe dikkat! Dünya'yı vuracak: Haftalarca sürme ihtimali var...

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!