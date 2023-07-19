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Beyaz Gazete
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Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor

Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olan yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Yeni Ercan Havalimanı, 30 uçaklık park alanı ve 10 milyon yolcu kapasitesi ile yavru vatana hizmet edecek.

Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor
Ekleme: 19.07.2023 - 15:19 Güncelleme: 19.07.2023 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turu sonrası yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeni Ercan Havalimanı açılış törenine katılacak. Yeni havalimanına ilk inişi Başkan Erdoğan'ın uçağı yapacak. Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor

İLK İNİŞİ BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Körfez ülkelerine yönelik 3 günlük resmi temaslarının ardından 'yavru vatan' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.

Açılışın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.

Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor

ADANIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Bakan Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasıyla adeta adanın çehresinin değişeceğini belirterek, 'Ercan Havalimanı artan imkan ve kabiliyetleriyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak.' değerlendirmesinde bulundu.

YENİ PİST 3 BİN 100 METRE

Yeni havalimanı daha fazla yolcu kapasitesine sahip olurken daha geniş ve ferah sosyal alanlarla hizmet verecek. 2 bin 755 metrelik mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan Ercan Havalimanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak. Havaalanı, turizme ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacak.

Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor
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