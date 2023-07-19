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Sultangazi'de korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk camdan atladı

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre bir evde aile arasında çıkan kavgada panikleyen 14 yaşındaki çocuk 2. kattan aşağı atladı. Şans eseri bir iş yerinin tabelasının üzerine düşen çocuk olayı yara almadan atlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karnına darbe alan hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekleme: 19.07.2023 - 12:15 Güncelleme: 19.07.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Sultangazi'de korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk camdan atladıOlay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Arbede sırasında hamile olduğu öğrenilen kadın, karnına gelen darbe nedeniyle fenalaştı.

Sultangazi'de korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk camdan atladı

TABELANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ, YARA ALMADAN KURTULDU

Bu sırada korkan 14 yaşındaki kız çocuğu, evin camını açarak kendini aşağı attı. Çocuk, şans eseri, bir iş yerine ait tabelanın üzerine düştü. Ölümden dönen çocuk, ayağa kalkarak, yeniden aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bir yandan da çocuğun atlamaması için çaba sarf etti. Birinci katta yaşayan aileye, çocuğu içeri alması için bağıran mahalle sakinleri, dairedekilerin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine dairedekiler, çocuğu çekerek içeri aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karnına darbe alan hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sultangazi'de korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk camdan atladı
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