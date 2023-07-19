Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na şarkılı gönderme: Tutmayın yol verin gidene

CHP'den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kuran ve daha sonra yeniden CHP'ye katılma kararı alan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Sarıgül, gizli toplantısı sosyal medyaya sızdırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarına şarkı sözleriyle göndermede bulundu.Fikri Karayel'in ‘Yol' adlı şarkısından bir bölüm paylaşan Sarıgül, 'Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene' ifadelerini kullandı.Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini etiket olarak tweet'ine ekledi.