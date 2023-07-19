Mehmet Özhaseki açıkladı: Haftaya İstanbul'da çalışmalara başlıyoruz

Olası İstanbul depremiyle ilgili Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarıyla görüşen Mehmet Özhaseki, "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, medya temsilcileriyle Ankara'da buluştu.Özhaseki, deprem bölgesi ve kentsel dönüşümde yapılacaklarla ilgili gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Depreme karşı kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Planlamalar yapıldı, projeler geliştirildi... Hedef 1 yıl içinde bitirmek" ifadelerini kullandı.Özhaseki daha sonra geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye değindi.Bakan Özhaseki İmamoğlu ile görüşmesinin yanı sıra İstanbul'un ilçe belediye başkanlarıyla da görüşmeler yapıldığını söyledi.Prensipte anlaşıldığını belirten Özhaseki, İstanbul'da deprem tehlikesine karşı atılacak adımların yol haritasının çizildiğini belirtti.Haftaya çalışmalara başlanacağını söyleyen Özhaseki, "İstanbul demek Türkiye demek" dedi.Bakan Mehmet Özhaseki'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:"Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek"