Konya’da korkunç kaza, otomobil ikiye bölündü
Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden biri ise ortadan ikiye bölündü.
Konya-Seydişehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana gelen kazada Tolga Bileyzik idaresindeki otomobil, Konya istikametine seyreden Mehmet Kaplan (28) idaresindeki otomobille çarpıştı. Sürücü Kaplan'ın yaralandığı kazada otomobil ikiye bölündü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Mehmet Kaplan Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.