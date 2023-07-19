Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...

Megakent İstanbul'da yaşayanların en büyük problemlerinden biri ulaşım.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde olan İETT ve metro hatları da her geçen gün bir başka krizle anılıyor.Hemen hemen her gün arızalanan İETT otobüsleri ve metro hatları İstanbulluları isyan ettiriyor.Konuya bir örnek daha Kirazlı-Bağcılar metro hattından geldi.Bugün sabah saatlerinde Kirazlı metro hattından dumanlar yükseldi.Uzun süre beklenilen metro dumanlar eşliğinde perona yanaşırken vatandaşlar tahliye edildi.Vatandaşlar isyan ettiKriz anlarında farklı bölgelerden çıkan Ekrem İmamoğlu, edilen isyanların yeniden öznesi oldu.Yaşanan anlar Ensonhaber Whatsapp ihbar hattına ulaştırıldı.Bir diğer yandan, İstanbul yoğun kar yağışı altındayken bir balık restoranından çıkarak gündem yaratan İmamoğlu, bu kez de gündemdeki Zoom toplantısı ile eleştirilerin hedefi oldu.