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Beyaz Gazete
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Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...

Ekrem İmamoğlu, CHP'yi karıştıran Zoom toplantısı ile gündem olurken, Kirazlı- Bağcılar metrosunda yangın paniği yaşandı. Vatandaşlar her kriz anında bir başka işle meşgul olan İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Ekleme: 19.07.2023 - 16:42 Güncelleme: 19.07.2023 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...
Megakent İstanbul'da yaşayanların en büyük problemlerinden biri ulaşım.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde olan İETT ve metro hatları da her geçen gün bir başka krizle anılıyor.

Hemen hemen her gün arızalanan İETT otobüsleri ve metro hatları İstanbulluları isyan ettiriyor.

Metrodan dumanlar yükseldi
Konuya bir örnek daha Kirazlı-Bağcılar metro hattından geldi.

Bugün sabah saatlerinde Kirazlı metro hattından dumanlar yükseldi.

Uzun süre beklenilen metro dumanlar eşliğinde perona yanaşırken vatandaşlar tahliye edildi.

Vatandaşlar isyan etti
Kriz anlarında farklı bölgelerden çıkan Ekrem İmamoğlu, edilen isyanların yeniden öznesi oldu.

Yaşanan anlar Ensonhaber Whatsapp ihbar hattına ulaştırıldı.

Bir diğer yandan, İstanbul yoğun kar yağışı altındayken bir balık restoranından çıkarak gündem yaratan İmamoğlu, bu kez de gündemdeki Zoom toplantısı ile eleştirilerin hedefi oldu.

Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...

Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...
Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...
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