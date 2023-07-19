İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden birisi olan AYEDAŞ, Anadolu Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, diğer şirketlerden BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşanacak olan planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.BEDAŞ ise İstanbul Avrupa Yakası'ndaki kesintiler hakkında güncel olarak bilgilendirmeler yapıyor.AYEDAŞ ve BEDAŞ 19 Temmuz 2023 Çarşamba hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..İstanbul elektrik kesintileri sorgulama ekranıBEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için, aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.Tıkladığınız linkte, yaşadığınız ilçeyi seçmeniz kesinti hakkında detaylı bilgi verecektir.Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, FÜZECİLER, KOÇYİĞİTLER, MUHARİPLER, ÖZDEŞ sk bölgelerinde 19/07/2023 15:00:00 - 19/07/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:00Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BAHÇELER, BOZOVA, BÜLBÜL, DENİZHAN, GÜNGÖREN, MEHMETÇİK, ŞEHİT NİYAZİ sk bölgelerinde 19/07/2023 15:00:00 - 19/07/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:00Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 19/07/2023 13:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 13:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:00Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 19/07/2023 13:00:00 - 19/07/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 13:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:00Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 262., 263., 264., 265., 266., 269., 270., 274. sk bölgelerinde 19/07/2023 12:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:00Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞCILAR ÇIKMAZI, BAĞLAR, GELİNCİK, ÇIĞ, İNKILAP sk / VATAN mah ŞEBNEM sk bölgelerinde 19/07/2023 12:00:00 - 19/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:00Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-TOMTOM mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 19/07/2023 12:00:00 - 19/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:00Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKİRAĞA, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DİCLE, DİLŞAD, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, HİLMİ ÇALIŞ, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:00Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:00Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah KURU, ÇATALCA sk bölgelerinde 19/07/2023 10:00:00 - 19/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:00