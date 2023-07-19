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Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti

NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay vermesinin ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Uluslararası ajanslar "Türkiye ne zaman İsveç'in üyeliğine onay verecek?" diye sorarken, İsveç Başbakanı Kristersson ise herhangi bir endişe duymadığını ifade etti. Öte yandan gazeteler ekim ayına işaret etti.

Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti
Ekleme: 19.07.2023 - 09:23 Güncelleme: 19.07.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti
11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Türkiye, uzun süredir İsveç'e verdiği NATO vetosunu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Başkan Erdoğan'la birlikte yapılan 3'lü toplantı sonrasında kaldırdı.

Yaşanan gelişme geçtiğimiz hafta dünyanın gündemine damga vurdu. Bugün halen uluslararası alanda konuşulan en sıcak konu Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliğine izin vermiş olması.

Şu an için merak edilen ise Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine 'ne zaman' onay vereceği. Nitekim dış basında bazı ajanslar Türkiye'nin bu onayı geç vereceğini iddia ediyor.

Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti

Yunan gazetesi Kathimerini, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliği için herhangi bir tarih vermediğini ifade etti. Ancak gazete kulislerde ekim ayına işaret edildiğini de söyledi.

Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti

Yahoo News da benzer bir iddiada bulunarak Türkiye'nin İsveç'e bir 'ekim sürprizi' yapabileceğini ifade etti.

Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti

Fox News da ekim iddiasını devam ettiren gazeteler arasında oldu. Aynı zamanda haberde, Başkan Erdoğan'ın ABD lideri Joe Biden ile yaptığı önemli görüşmelere de dikkat çekti.

Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti

Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamalarda Ankara'nın bir süre vermemesi ile ilgili bir endişe duymadığını dile getirdi.

Kristersson 'NATO Zirvesi'nden mutabık kaldığımızı ve bir an önce olması gerektiğini belirtip el sıkışarak ayrıldı. Ancak bunun 'bir an önce' anlamına geldiğini söyleyemem' dedi.

Kristersson, 'Anlaştık, o nedenle de kendimi çok rahat hissediyorum. Bu hiçbir şekilde bir sorun teşkil etmiyor.' açıklamasında bulundu.

İsveç ve Türkiye arasındaki anlaşmanın maddeleri şöyle:

1. İsveç ve Türkiye, iş birliğini hem NATO hem de her iki ülkenin de bakanlarının düzenli aralıklarla toplanacağı yeni bir ikili güvenlik anlaşması yolu ile sürdürecek.

2. Hem İsveç hem de Türkiye, terörle mücadele iş birliğinin İsveç'in NATO'ya katılmasından sonra da devam edecek olan uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda anlaştı. Ayrıca yapılacak ilk toplantıda İsveç, teröre karşı nasıl çalışacağına dair hazırladığı bir planı Türkiye'ye sunacak.

3. İsveç, terör örgütü PKK/YPG ile FETÖ'yü desteklemeyecek. Konuyla ilgili yapılan resmi olmayan açıklamada, İsveç ve Türkiye Cumhuriyeti, bugün hem 2022'de Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde kurulan Üçlü Daimi Ortak Mekanizma çerçevesinde hem de her yıl bakanlar ve ve vaka bazında çalışma grupları oluşturacaktır. İsveç, bu Güvenlik Paktı'nın ilk toplantısında, 4. Madde de dahil olmak üzere Üçlü Mutabakat Muhtırası'nın tüm unsurlarının tam olarak uygulanmasına yönelik olarak her türlü terörizmle mücadelesini sürdürmek için bir yol haritası sunacaktır. Türkiye'de YPG/PYD ve FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyecektir.' denildi.

4. İsveç ve Türkiye, Türk-İsveç ekonomi ve ticaret komitesi aracılığıyla da ekonomik iş birliğine girecek. Bu ekonomik yoğunlaşma Türkiye-İsveç Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) aracılığı ile gerçekleşecek.

Hem Türkiye hem de İsveç, ikili ticaret ve yatırımı artırmak için fırsatları en üst düzeye çıkarmaya çalışacak.

5. Türkiye ile İsveç arasındaki silah ticaretine getirilen kısıtlamalar hafifletilecek.

6. İsveç, Türkiye'nin AB'ye katılım çabalarını destekelyecek Bu durum özellikle gümrük birliği modernizasyonu ve vize serbestisi özelinde olacak.

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