'Erdoğan için yarışıyorlar' ABD'li dergiden çarpıcı Türkiye analizi…

Dünyanın küresel tahıl krizinin çözümünde umudu Türkiye... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha devreye girmesi bekleniyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Başkan Erdoğan'a mektup yazdığı belirtilirken Türkiye ve Rusya arasında diplomasi trafiği yaşandığı belirtiliyor...ABD'li Newsweek, Ukrayna ve Rusya'nın Türkiye ile iş birliği yapmak için adeta birbirleri ile yarıştığını yazdı.Küresel tahıl krizinin çözümünde büyük rol oynayan Başkan Erdoğan'ın bir kez daha devreye girmesi tüm dünyanın en büyük beklentisi...Dergide yer alan haberde Zelenski'nin Başkan Erdoğan'a bir mektup yazdığı ve tahıl koridorunun geniş bir bölgenin kurtarıcısı olduğunu belirttiği ifade edildi.Ukrayna'nın tahıl koridorunu sürdürmek konusunda istekli olduğu yazılan haberde, Moskova'nın da Türkiye'ye bir çağrıda bulunduğu yazıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un en çok tahıla ihtiyaç duyan ülkeler için Batılı ülkelerin dahil olmadığı bir alternatifin önerildiği belirtildi.Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında barışçı bir rol izlediği hatırlatılan haberde, sıcak savaş döneminde kilit rol oynadığı belirtildi.Erdoğan'ın Karadeniz tahıl anlaşmasını canlandırmak için görüşmelere devam edeceği ifade edilen haberde, konuya ilişkin sözlerine dikkat çekildi.